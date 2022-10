Vietnam Airlines: «Siamo il riferimento per il sud est asiatico»

Al momento non ha voli diretti sull’Italia, ma con collegamenti frequenti dagli hub di Londra, Parigi e Francoforte, Vietnam Airlines rappresenta attualmente una delle più valide soluzioni per volare dall’Europa ad Hanoi e Ho Chi Minh City e da qui raggiungere oltre 50 destinazioni in Asia e Oceania.

«Siamo il vettore chiave nel sud-est asiatico – afferma Nguyen Tien Hoang, general manager Europe di Vietnam Airlines – soprattutto nell’area dell’Indocina, dove voliamo su Cambogia, Myanmar, Thailandia. Il nostro network si estende poi a Singapore, Indonesia, Malesia, Filippine, Australia e, dall’anno scorso, abbiamo anche voli diretti su San Francisco. In Europa, oltre a Londra, Parigi e Francoforte, su cui abbiamo accordi di codeshare con Ita Airways, British Airways, Air France e Lufthansa, voliamo anche a Mosca, ma al momento questa rotta è sospesa a causa delle sanzioni verso la Russia. Stiamo considerando un’ulteriore nuova destinazione europea: potrebbe essere Amsterdam o Copenhagen, ma per ora non è ancora deciso».

Oltre che con i viaggiatori individuali, Vietnam Airlines, rappresentata in Italia da Mst Gsa, lavora con i principali tour operator specializzati sul sud est asiatico che utilizzano gli aeroporti vietnamiti come gateway per creare itinerari che toccano vari paesi della regione.

«Cerchiamo di lavorare con tutti – precisa Nguyen Tien Hoang – anche se con alcuni ci sono rapporti privilegiati. Per il 2023 prevediamo diverse iniziative a favore del trade e in particolare dei tour operator che programmano il Vietnam e la regione, come per esempio campagne di comarketing per promuovere la destinazione».

Classificata come compagnia 4 stelle da Skytrax, la compagnia di bandiera vietnamita punta a diventare una compagnia 5 stelle entro il 2025, forte dell’elevato livello di comfort e del servizio offerto a bordo dei voli internazionali, operati con Boeing 787-9, Airbus A350-900 e Airbus A321.