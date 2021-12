Vietati i viaggi in Giordania:

la rabbia di operatori e adv













L’Italia vieta i viaggi in Giordania a partire dal 15 dicembre e fino al 31 gennaio. La nuova ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza non riguarda infatti solo gli ingressi dai Paesi Ue, per cui scatta l’obbligo di tampone per tutti e isolamento per i non vaccinati, ma aggiorna le liste dei Paesi ed elimina la Giordania dall’Elenco D, quello dei Paesi visitabili senza quarantena al rientro.

Una decisione che arriva da un giorno all’altro e senza essere accompagnata da una motivazione, e produrrà come effetto immediato un lungo elenco di cancellazioni. Negli ultimi anni la Giordania ha registrato grandi flussi turistici dall’Italia e il fatto che fosse uno dei pochi Paesi extraeuropei visitabili aveva portato a un gran numero di prenotazioni per i viaggi di Natale e Capodanno.

Una cattiva notizia per moltissimi italiani che avevano programmato le loro vacanze e l’ennesimo duro colpo per il turismo organizzato. Decine di tour operator – da Quality Group a Kel 12, passando per Boscolo Travel – avevano infatti lavorato in questi mesi proprio sulla programmazione della Giordania.

Restano da approfondire le motivazioni, da parte del governo, di una simile scelta, non motivata nell’ordinanza da un peggioramento della situazione epidemiologica della destinazione. Di contro, nella Lista D entrano Paesi come Colombia, Argentina e Perù. Viaggi intercontinentali che è difficile organizzare e prenotare last minute.

LE REAZIONI DELL’INDUSTRIA. In rivolta il settore turistico: «Credo che davvero si sia perso il senso del limite – dice Enrica Montanucci, presidente Maavi – Capisco che il governo voglia tutelare la salute, ma le cose vanno fatte tenendo conto di tutte le esigenze. È da ieri che ricevo centinaia di messaggi dagli agenti, sono tutti davvero sconfortati. Un messaggio diceva: “Almeno fateci fallire senza conseguenze”. Gli agenti di viaggi stanno dimostrando una professionalità rara, ma per ogni meta che ci tolgono, è come se ci togliessero l’ossigeno. Bisogna fare qualcosa per non farci morire, altrimenti la nostra crisi si trasformerà in una bomba social. Anzi, sollecito tutto il turismo organizzato a unirsi per farsi ascoltare da un governo che ci ignora».

«L’ulteriore giro di vite su tamponi e quarantena appena deciso dal ministro Speranza in relazione ai viaggi in Europa e la conferma delle chiusure sulle mete extra Ue rappresentano un’ulteriore mazzata per il settore del Turismo organizzato che va indennizzato subito e in maniera congrua – denuncia Franco Gattinoni, presidente Fto – Nel frattempo, gli emendamenti al decreto Fisco-lavoro sulla Cig e sul tax credit affitti sono stati ritirati quando avrebbero aiutato le imprese a programmare. Dalla legge di Bilancio ci attendiamo adesso proroga della Cig e del credito di imposta sugli affitti fino a giugno, rifinanziamento di 500 milioni del Fondo per agenzie di viaggi e tour operator. E poi la rimozione dello stop ai viaggi per turismo e interventi finanziari per il rimborso dei voucher. Lo scenario è sempre più drammatico. La notizia per cui gli Usa sconsigliano di viaggiare anche nel nostro Paese è un ulteriore campanello d’allarme che dovrebbe farci capire quanto pesa una comunicazione eccessivamente allarmistica e spingere la politica ad agire immediatamente. Il turismo organizzato è al collasso e non c’è più tempo da perdere».

La decisione, arrivata in sordina, colpisce anche il settore delle crociere, e taglia la possibilità della tappa culturale in Giordania, a Petra, dell’itinerario di Msc Bellissima in Arabia Saudita. Paese che invece resta aperto e visitabile. La compagnia, già nei mesi scorsi, aveva dovuto escludere la tappa in Egitto, visto che Luxor non è stata aperta agli italiani (della Terra dei Faraoni, per noi sono raggiungibili soltanto Sharm el Sheik e Marsa Alam, inclusi nei corridoi turistici).