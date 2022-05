Vienna si promuove con United Cities of Tourism













L’Ente per il turismo di Vienna presenta United Cities of Tourism, iniziativa in collaborazione con sei Paesi d’Europa per ridare slancio ai viaggi.

Ogni 100 turisti stranieri che andranno a Vienna, fino al 30 giugno prossimo, l’Ente manderà un suo concittadino in una delle 17 città coinvolte in Germania, Svizzera, Italia, Uk, Spagna e Francia. Si tratta di Monaco, Berlino, Amburgo, Francoforte, Colonia, Zurigo, Basilea, Ginevra, Roma, Milano, Firenze, Londra, Manchester, Barcellona, Parigi, Lione e Nizza.

«Abbiamo messo in atto una vera e propria strategia di tipo circolare che coinvolge non soltanto i viaggiatori esteri, che ci vengono a trovare, ma anche gli stessi viennesi che hanno voglia di scoprire nuove destinazioni; l’obiettivo primario è di supportarci reciprocamente per una ripartenza decisa che possa avvenire in tempi rapidi», commenta Norbert Kettner, direttore di WienTourism.

Occorrerà registrarsi sul portale ufficiale per provare a ottenere uno dei numerosi biglietti andata e ritorno offerti da Austrian Airlines e Öbb, quest’ultimo partner dell’iniziativa per il mercato Italia.

L’Ente per il turismo di Vienna con questo nuovo progetto sente la necessità di andare oltre alla competizione tra città europee, stringendo invece un’alleanza concreta volta a sviluppare nuovi indotti, scambio di conoscenze, creazioni di valori. Lo farà anche il 15 maggio con l’istituzione della giornata United Cities of Tourism insieme agli uffici turistici delle città di Londra, Parigi, Berlino, Milano e Barcellona. Sulle loro pagine ufficiali di Instagram non verranno mostrate cartoline della città di appartenenza quanto quelle di un’altra destinazione con l’aggiunta dello “swipe up” per far conoscere l’iniziativa.

«United Cities of Tourism vuole essere un’iniziativa volta a dare beneficio ai city break, tanto che prima del Covid questa modalità di viaggiare ha registrato i più alti tassi di crescita del turismo europeo. Vienna ne è un un chiaro esempio, nel 2019 ha contato 17,6 milioni di pernottamenti superando per la prima volta la soglia di un miliardo di euro di fatturato nel settore alberghiero. Oggi crediamo che il turismo verso le città possa essere sempre più un attrattore per quel tipo di turista che cerca bellezze storiche e artistiche ma anche sostenibilità», conclude Kettner.