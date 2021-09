Vienna, le famiglie al centro dell’offerta turistica













Una promozione mirata al target delle famiglie con la giornata organizzata a Roma, Vienna Family Day, durante la quale l’Ente per il Turismo di Vienna è tornato a promuoversi in Italia rivolgendosi alle famiglie con bambini. Un’occasione unica per porre l’attenzione su quanto la città austriaca sia accogliente grazie alla sua offerta turistica in grado di coinvolgere le sue più celebri attrazioni, i suoi spazi verdi e tante altre attività per momenti ludici.

Al ViviBistrot di Villa Pamphili è stata così allestita una domenica gratuita e all’aria aperta, dedicata a grandi e piccoli, tra un picnic sul prato e l’animazione per conoscere più da vicino la città, giocando.

Tante sono state le attività pensate per i bambini che hanno potuto raggiungere Vienna attraverso un viaggio 3d in collaborazione con il Mak – Museo di Arti Applicate o tirare fuori l’estro creativo dipingendo tele e borse personalizzate con il sottofondo musicale della Wiener Mozart Orchester Konzertveranstaltungs Gmbh. A completare l’animazione, c’era anche un cantastorie.

Agli adulti è stata invece illustrata la rinnovata offerta della capitale austriaca, a partire dalla Reggia di Schönbrunn, per proseguire con il Museo per bambini in cui si può conoscere la vita quotidiana dei figli dell’imperatore. E ancora lo zoo, che è il più antico del mondo, il teatro delle marionette e la Casa della Musica con strumenti giganti, computer e tecnologia all’avanguardia per suonare, sperimentare ed esplorare.