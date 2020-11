Videoclip e reportage: è online il canale multimediale per le adv di Go World

Video come strumento di consultazione e vendita di viaggi alla clientela: da qui nasce l’idea di Go World Channel, nuovo canale dell’omonimo tour operator creato per le agenzie di viaggi con centinaia di contenuti multimediali dell’azienda, utili alla consultazione.

Nel dettaglio il canale ospita oltre 400 videoclip e reportage su tutte le destinazioni del mondo suddivise per Paese, una Press Room con interviste al presidente del Gruppo andate in onda sulle reti nazionali e una selezione degli articoli più belli della rassegna stampa.

Le agenzie potranno utilizzare i video di Go World Channel inserendoli come link nelle proposte di viaggio, nelle loro presentazioni di viaggi di gruppo o individuali e pubblicandoli nelle loro pagine social.

Su Go World Channel è disponibile anche un’Area Corporate con gli spot televisivi più importanti andati in onda su Sky e National Geographic Channel, oltre alle migliori puntate del programma televisivo Go Travellers in onda sul circuito di Etv Marche (canale 12 del digitale terrestre).

«Noi di Go World – spiega Ludovico Scortichini, presidente del Gruppo – siamo sempre in movimento e questo momento di pausa forzata ai viaggi sta rendendo possibile la realizzazione di molti progetti che avevamo nel cassetto come Go World Channel, il nostro nuovo canale pensato per garantire agli agenti di viaggi un accesso semplice e immediato a tutti i nostri contenuti multimediali. Il link di Go World Channel sarà inserito da settimana prossima in tutti i preventivi che invieremo agli agenti».