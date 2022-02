Viator ora guarda al tour operating con Accelerate













Si chiama Viator Accelerate il nuovo programma di marketing di Viator, che consentirà agli operatori partecipanti di poter ambire a un aumento medio delle prenotazioni di tour e attività del 15%, che per quelli che hanno preso parte alla fase pilota del progetto potrà tradursi in una crescita di oltre il 200%.

Incentrato sulla trasparenza, Viator Accelerate (lanciato a livello globale e anche in Italia) permette agli operatori di prendere decisioni basate sui dati per aumentare la visibilità e incentivare il business. Il passo in avanti di uno dei leader globali del settore activity & tour (in competizione con Get Your Guide) è una mano tesa al mondo del tour operating che segue i grnadi accordi fatti negli scorsi mesi con le Ota Expedia e Booking.

«Il nostro settore ha visto una crescita straordinaria dal 2015. Se prima i viaggiatori avevano due o tre opzioni per un corso di cucina oppure tre o quattro per una crociera al tramonto, adesso ne hanno dieci, venti o persino trenta», ha commentato Ben Drew, presidente di Viator.

«Viator Accelerate nasce per aiutare gli operatori a distinguersi dalla concorrenza a modo loro, con il pieno controllo e in base alle esigenze, ed è stato sviluppato sulla base del loro feedback», ha aggiunto Drew.

Il programma, così come annunciato da Viator, “con un aumento della commissione anche solo dell’1% rispetto al valore minimo permette agli operatori idonei di ricevere più visibilità su Viator”. Accelerate mostra inserzioni altamente contestuali a un pubblico mirato. Le inserzioni visualizzate mostrano il prodotto incluso nel programma ai viaggiatori che acquistano esperienze simili nei dintorni. Le inserzioni sono ideate per offrire in modo rapido le informazioni essenziali per prendere decisioni: un’immagine, il nome del prodotto, la valutazione e il prezzo.

Grazie al “punteggio di visibilità” gli operatori possono determinare il valore di Viator Accelerate, calcolando la visibilità attuale di un prodotto rispetto alla concorrenza e l’impatto dell’adesione al programma. È possibile monitorare il tutto attraverso il pannello “Panoramica di Viator Accelerate”, che mostra le metriche chiave, tra cui visibilità, prenotazioni e visite alla pagina rispetto alla concorrenza.