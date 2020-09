Viajes El Corte Inglés chiude 277 agenzie in Spagna

Rimarranno aperti solo 143 (sui 420 totali) punti vendita di Viajes El Corte Inglés, il network di agenzie spagnole dirette da Miguel Ángel de la Mata che, a causa delal pandemia, prevede di chiudere 277 negozi su strada in tutto il Paese iberico.

Così, a meno di cambiamenti dell’ultima ora, il network manterrà aperti solo le agenzie situate nei centri commerciali, tanto che anche il personale impiegato nei negozi a rischio chiusura verranno trasferiti nelle “location” più vicine.

La decisione, come riporta preferente.com, è stata comunicata ai sindacati, con i quali l’azienda stanno attualmente trattando un nuovo piano di sospensione temporanea dal lavoro che riguarda 4.748 lavoratori, la cui validità arriverà fino al 31 agosto 2021 (sei mesi in più rispetto all’accordo attualmente in vigore, che scade il 28 febbraio del prossimo anno).

Il brusco ridimensionamento deciso da Viajes El Corte Inglés segue solo di qualche settimana quello annunciato da Halcón Viajes, che ha chiuso più della metà dei suoi punti vendita (durante l’estate, sono rimaste aperte solo 94 agenzie di proprietà sulle circa 180 pre-pandemia, a cui si aggiungono i circa 300 negozi in franchising).