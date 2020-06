ViaggiOne, il brand di Master Group che rilancia l’Italia

Master Group Tour Operator ha lanciato il brand ViaggiOne – Emozioni Italiane, pronto a portare con sé la “presuntuosa e ironica italianità”, si legge nel comunicato stampa divulgato dall’operatore calabrese, che come sempre si rivolgerà alle agenzie di viaggi di tutto il territorio nazionale, tra commissioni e offerte competitive.

ViaggiOne lo puoi leggere in italiano o in inglese, il significato non cambia. E il suo obiettivo è questo: proporre esperienze singolari e far vivere un’Italia mai vissuta. Si spazia tra mare, tour guidati, viaggi di gruppo, eventi, escursioni o anche trekking.

“Siamo partiti dal mare Italia con una vetrina che contiene una selezione accurata di strutture nelle regioni per noi più rappresentative, e quindi Calabria, Sardegna, Campania, Sicilia e Puglia – scrive il t.o. – Opzioni a cui potranno essere aggiunti tutti i servizi accessori quali trasferimenti, escursioni ed esperienze”.