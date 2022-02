ViaggiOff media partner di Legambiente Turismo













Cresce e si sviluppa la rete di media partnership di ViaggiOff, il giornale online di informazione turistica alternativa, nato a fine 2019 come spin-off di taglio consumer de L’Agenzia di Viaggi Magazine.

È la volta di Legambiente Turismo con cui abbiamo avviato una collaborazione mirata a implementare il canale “Green+”, sviluppando con sempre maggiore attenzione i temi della sostenibilità, filone di grande attualità nel post Covid.

L’accordo con la divisione travel di Legambiente, che da quasi 25 anni assiste le imprese turistiche e ricettive nella riduzione del loro impatto sull’ambiente, inserendole in una rete ben riconosciuta in Italia e all’estero, è anche volano per il lancio a breve della nuova edizione del Premio Turismo Responsabile Italiano (Tri) organizzato dalla nostra casa editrice e fondato da Cristina Ambrosini.

ViaggiOff ha di recente stretto anche un’importante partnership con l’Associazione Startup Turismo, dando il via alla rubrica fissa “TravelUp”, contenitore pronto ad accogliere interviste e notizie sulle imprese più innovative del travel.

Confermato, inoltre, l’accordo avviato già lo scorso anno con l’Aigae – Associazione italiana guide escursionistiche ambientali, a cui è riservata la rubrica “InCammino”, vera e propria finestra sull’Italia dello slow tourism.

