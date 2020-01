Su ViaggiOff la risposta inglese a Disneyland Paris

Sarà grande come 136 stadi di Wembley e prevederà un costo di 3,5 miliardi di sterline. Stiamo parlando del faraonico progetto di The London Resort, il parco a tema più grande d’Europa che vedrà la luce entro il 2024 puntando a superare Disneyland Paris.

Il progetto è pronto a decollare: la prima tranche dei lavori prenderà il via nel 2024, la seconda sarà ultimata entro il 2029. Il parco a tema si comporrà di sei aree tematiche, diverse per stile ed ambientazione: The Isles, The Jungle, The Kingdom, The Woods, The Studio, Starport and High Street.

