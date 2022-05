ViaggiOff arcobaleno: partnership con Aitgl













Poke, mojito e una stretta di mano. Si è concretizzata così, in un incontro “fusion” a Roma, la media partnership tra il nostro giornale di informazione turistica alternativa, ViaggiOff.it, e Aitgl, ente italiano turismo lgbtq+. Una collaborazione nata dall’intesa tra il nostro direttore, Roberta Rianna, e il presidente dell’associazione, Alessio Virgili, vero ambasciatore del travel arcobaleno nel nostro Paese.

L’accordo prevede il potenziamento del canale Lgbt Travel di ViaggiOff con una rubrica periodica a cura dell’associazione. Un contenitore “ad alto tasso di inclusività” con focus – per citare alcuni temi – sugli eventi gay nel mondo, le spiagge italiane lgbt friendly, le crociere dedicate a questo target di viaggiatori, l’arte e l’omosessualità dalla Cappella Sistina a Leonardo da Vinci.

Quella con Aitgl è l’ultima di una serie di partnership stipulata da ViaggiOff con realtà autorevoli in diversi ambiti di competenza. Collaborazioni sono state avviate anche con Legambiente Turismo per il canale Green+, con l’associazione Startup Turismo da cui è nata la rubrica TravelUp e con l’Aigae, associazione italiana guide ambientali ed escursionistiche, per la rubrica InCammino.

Con le sue categorie Another Italy, Art&Culture, Food, Hi Tech, Lifestyle, Luxury, Travel Different, oltre ai succitati Lgbt Travel e Green+, ViaggiOff ribalta la tradizionale gerarchia delle notizie trade, dando rilievo ai turismi di nicchia e rivolgendosi anche al consumer.

Il lettore di riferimento è l’agente di viaggi e l’operatore di settore in cerca di ispirazione, ma anche il comune viaggiatore che trova al suo interno una selezione di contenuti affidabili e professionali. Tra le ultime iniziative editoriali, la video rubrica di viaggio OffTheRoad, il ricettario gastroviaggiante Cook&Go e la rubrica dedicata alla nautica Fuorirotta.