ViaggiOff, al via la partnership con Startup Turismo













Si evolvono i contenuti di ViaggiOff, la costola di informazione turistica unconventional nata da L’Agenzia di Viaggi Magazine, e in cui settimana dopo settimana vi raccontiamo modi originali e nuovi di viaggiare. La testata avvia infatti una collaborazione con l’Associazione Startup Turismo, per approfondire il lato più innovativo del turismo e raccontare le nuove e creative aziende che hanno fatto ingresso nel settore intercettando i trend più attuali, così come già ViaggiOff fa attraverso le sue rubriche.

L’Associazione Startup Turismo è nata nel 2013 per riunire le migliori startup di prodotto e servizio nei settori del turismo e della cultura. Promuove la creatività e l’innovazione e supporta la crescita delle startup digitali per accelerare lo sviluppo dell’economia turistica nazionale. Conta oggi 130 membri, l’80% delle startup italiane del settore.

Dal green al turismo esperienziale, dai servizi alle community, sono tante le proposte sviluppate dalle startup che si racconteranno grazie a una nuova rubrica su ViaggiOff che darà loro periodicamente voce in interviste dedicate.

Another Italy, Art&Culture, Food, Green+, Lgbt Travel, Lifestyle, Luxury, Travel Different, Hi-tech sono le categorie con cui ViaggiOff dà rilievo ai turismi più attuali e di nicchia e che si arricchiranno dunque di contenuti.

La rubrica dedicata alle startup andrà ad aggiungersi a quelle già sviluppati negli altri canali tematici del sito, ovvero: OffTheRoad, spazio dedicato ai filmato di viaggio realizzati da Stefano Ferrara, lo speciale videoreporter delle agenzie di viaggi e dei tour operator; Cook&Go, il ricettario gastroviaggiante per realizzare in casa piatti etnici e tradizionali da tutto il mondo; FuoriRotta, rubrica riservata alle vacanze in barca e al mare alternativo; e InCammino con focus su escursioni, percorsi a piedi e di trekking realizzati dal nostro partner Aigae – Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche.