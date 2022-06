Viaggio in Tunisia con Valtur per 70 agenti di viaggi













Continua il forte presidio di Nicolaus in Tunisia, dove il Gruppo di Ostuni dichiara di essere il “primo operatore per numero di letti” e in questa prima stagione post Covid punta ai 6mila arrivi e dove – nelle scorse settimane – ha ospitato 70 agenti di viaggi e sei giornalisti per un eductour tra il Valtur Djerba Golf Resort & Spa e il deserto.

Nella struttura tutto è stato tirato a lucido per l’arrivo dei primi clienti, accolti sin dall’arrivo in aeroporto grazie anche ai servizi della dmc Tts, di cui fa parte anche il vettore Nouvelair. Ciò che su tutto colpisce è la luce: dal bianco abbacinante delle architetture ai colori dei giardini. La percezione è quella di trovarsi in una realtà che tiene insieme un modello di accoglienza italiano – quello del brand Valtur – con l’identità autentica della location.

Oltre alla struttura di Djerba a marchio Valtur, il Gruppo ha in portafoglio il Nicolaus Club Helios Beach Djerba (commercializzato in esclusiva grazie all’accordo con la catena Vincci hotels) e il Nicolaus Club Delfino Beach Resort ad Hammamet (di proprietà della medesima holding della quale fanno parte la dmc Tts e il vettore Nouvelair).

Ben diciassette, inoltre, le strutture sotto il brand Turchese (tra cui lo storico Sidi Mansour di Djerba); e quattro quelle targate Raro.

Multisfaccettata l’offerta di esperienze che prevedono anche l’interazione con le comunità locali: escursioni anche di più giorni tra le oasi di montagna e il deserto del sud con attività straordinarie, come visite ai luoghi di Star Wars e uscite al tramonto a dorso di dromedario o in fuoristrada; visite all’isola di Djerba; pacchetti golf; proposte incentive.

Capillare anche il network di collegamenti aerei con voli speciali Itc per Djerba da Milano, Verona, Bologna, Roma, Napoli e Bari. La costa nord della Tunisia (Hammamet, Sousse, Port el Kantaoui, Monastir, Tunis Gammarth) è raggiungibile, invece, grazie ai voli su Monastir, Tunisi ed Enfida da Milano Malpensa, Verona, Napoli, Bologna.

«Il lavoro sulla Tunisia è iniziato prima dello stop pandemico e finalmente lo stiamo vedendo assumere concretezza dei dati che ci vedono primo operatore per numero di letti. La partnership con holding, di cui Tts è parte, che detiene anche la compagnia aerea Nouvelair, è una risorsa importante per competitività e qualità del servizio», commenta Isabella Candelori, direttore commerciale Nicolaus.

«La programmazione Tunisia del Gruppo Nicolaus è unica: abbiamo deciso di puntare su questa meta perché per la vicinanza all’Italia, la qualità di servizi e delle esperienze e i costi senza rivali. Non vendiamo solo letti, ma abbiamo costruito una proposta articolata. Andiamo avanti per rendere strutture e proposte ancora più belle: una lunga stagione tunisina ci attende», aggiunge Gaetano Stea, direttore prodotto Nicolaus.