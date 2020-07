Viaggio in Italia, il salto di American Express nel travel online

Ispirare gli italiani e portarli alla riscoperta dei luoghi più belli del nostro Paese. È questo l’obiettivo di Viaggio In Italia, nuovo progetto di American Express, che offre il suo contributo al rilancio del turismo per questa estate tutta (o quasi) italiana e si inserisce nel portale American Express Viaggi, con la possibilità di esplorare le guide tematiche con suggerimenti su cosa assolutamente non si deve perdere, e quindi le spiagge, le attrazioni e le specialità culinarie tipiche della zona prescelta, fino ai consigli sugli hotel più gettonati.

«Quest’anno si viaggerà per lo più in Italia, quindi da una parte stiamo lavorando per aiutare il settore turistico e culturale a rilanciarsi, collaborando con i più importanti istituti museali italiani per portare l’accettazione della carta in tutte le nostre principali località turistiche; dall’altra, il nostro obiettivo con le guide digitali appena lanciate è quello di dare agli italiani che viaggeranno nel nostro Paese spunti per riscoprire i luoghi nascosti e preziosi della penisola, proponendo offerte e vantaggi, dando suggerimenti per esplorare itinerari di interesse e indicando le strutture dove alloggiare, prenotando con il nostro servizio viaggi e pagando con la carta», commenta Melissa Ferretti Peretti, amministratore delegato di American Express Italia.

Dall’apertura dopo il lockdown delle strutture in Italia, American Express ha visto un ritorno di attenzione da parte degli italiani verso la scelta di trascorrere le vacanze in Italia; nel mese di giugno American Express Viaggi ha registrato una progressiva ripresa, e oggi si parla di un numero di prenotazioni pari a oltre tre volte quelle registrate nel mese di maggio.

Inoltre, come da tendenza generale che stiamo vivendo da mesi, il digitale rappresenta il canale privilegiato, tanto che il 67% delle prenotazioni di giugno viaggiano attraverso l’online.

Nella top 5 delle destinazioni preferite dall’Osservatorio di American Express sono in testa le isole – Sardegna e Sicilia – ma altrettanto protagoniste sono la Puglia e la Toscana, senza tralasciare la riviera adriatica o mete del sud come Tropea e Siracusa.

Sulla piattaforma, poi, sono presenti tre mappe interattive, divise per Mare, Montagna, Arte & Gusto. E per rendere ancora più semplice la gestione delle esperienze di viaggio, American Express offre ai titolari di carta numerose offerte e vantaggi in esclusiva.