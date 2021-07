Viaggio in Italia, i dieci itinerari di American Express













Dopo il successo del debutto, American Express Italia lancia per il secondo anno consecutivo Viaggio in Italia, progetto dedicato alla riscoperta delle bellezze del nostro Paese. L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere la ripartenza del turismo italiano, valorizzando le meraviglie naturali e artistiche del nostro territorio attraverso il racconto di 10 itinerari selezionati da Condé Nast Traveller Italia.

«Con il lancio per il secondo anno consecutivo di Viaggio in Italia, prosegue il nostro impegno a sostegno del turismo, motore della nostra economia, che sta provando a ripartire dopo essere stato duramente colpito dalla crisi innescata dalla pandemia – ha dichiarato Melissa Ferretti Peretti, amministratore delegato American Express Italia – Questo progetto risponde alla nostra profonda convinzione che per sostenere la ripartenza di questo settore, e quindi la ripresa italiana, si debba ripartire dalla valorizzazione di ciò che rende il nostro Paese unico, ovvero la cultura, i colori e i sapori del nostro territorio. Vogliamo infatti rispondere concretamente al desiderio degli italiani di passare le loro vacanze nel nostro Paese, come accaduto lo scorso anno, offrendo loro ispirazioni sulle molte opportunità che esso mette a disposizione, proponendo loro offerte e vantaggi esclusivi».

Gli itinerari vogliono essere un punto di riferimento per i viaggiatori in questa estate tutta italiana, come confermato dall’indagine commissionata da American Express a Nielsen, che mostra come la destinazione preferita per le vacanze estive sarà l’Italia per l’82% dei consumatori che ha già prenotato o pianificato i propri viaggi.

La meta preferita è il mare per l’81% degli intervistati, seguono la montagna (32%), le grandi città d’arte (19%) e i piccoli borghi (19%), alla riscoperta di più regioni del Belpaese, spostandosi nel corso del proprio viaggio (44%). Il 56% ha confermato di aver già programmato i propri viaggi dei prossimi mesi, prediligendo gite in giornata (71%), soggiorni brevi e weekend (71%), soggiorni di una settimana (70%) e vacanze più lunghe (56%).

Quest’anno gli italiani cercano principalmente relax dalle proprie vacanze (68%), ma anche buon cibo e un’ottima offerta enogastronomica come solo l’Italia sa offrire (53%). Il contatto con la natura rimane un elemento molto importante e guida la scelta della destinazione per il 46% degli intervistati, come anche la presenza di piccoli borghi (26%) ricchi di storia e città d’arte nelle vicinanze (21%).

C’è una forte attenzione anche alla sicurezza, un fattore importante nella scelta della destinazione per metà degli intervistati e per la ricerca di luoghi non affollati, prioritaria per il 93% delle persone. Trend confermati dalla preferenza di piccole realtà locali come agriturismi e B&B (42%) e appartamenti autonomi (27%) per i propri soggiorni e dalla volontà di spostarsi con i propri mezzi (71%) per raggiungere le destinazioni prenotate.

Il canale preferito per le prenotazioni è l’online per il 60% dei vacanzieri e lo strumento di pagamento più utilizzato sono le carte di credito per la metà di loro. Il budget per le vacanze è invece aumentato rispetto allo scorso anno per il 31% dei rispondenti, mentre rimane invariato per il 53%.

A guidare la scelta di riscoprire il nostro Paese anche quest’estate sono l’eccellenza gastronomica per il 96% degli intervistati, la cultura, la storia e l’arte (96%), i paesaggi mozzafiato (96%) e la ricchezza delle tradizioni (93%).

GLI ITINERARI DI VIAGGIO IN ITALIA. L’offerta Viaggio in Italia è raccontata dalla penna di Condé Nast Traveller Italia in esclusiva per American Express, e percorre il Paese dalle Alpi alla punta dello Stivale con guide dedicate a ciascuna delle 9 regioni selezionate. In Trentino si va alla scoperta delle valli e delle cime più alte, dalle Dolomiti Bellunesi a Madonna di Campiglio; in Friuli troviamo un percorso dalla sorgente alla foce del fiume Tagliamento; in Liguria, raccontando in una veste più autentica la zona del Finalese nel Ponente, si viaggia dalla Valle Sciusa a Valle Arroscia.

Scendendo lungo l’Italia troviamo le perle della Toscana, con un percorso dedicato alla Maremma e l’Argentario, e quelle delle Marche da Fano a Fabriano, passando per Urbino, immergendosi nell’entroterra e nel verde del territorio. Gli itinerari nelle regioni di mare ripercorrono invece le gemme del Mediterraneo e i luoghi più iconici oltre le destinazioni più turistiche: si ripercorre la Costiera Amalfitana, da Sorrento a Salerno; la Valle d’Itria in Puglia; la Sicilia orientale, da Catania alla riserva di Vendicari passando per Ortigia, la selvaggia Barbagia in Sardegna, tra le province di Nuoro e Oristano e il meraviglioso mare da Alghero a Pula.