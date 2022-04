Viaggi, via l’ultimo paletto:

eliminato il Passenger Locator Form













Prima il sì alla Camera all’emendamento al dl del 24 marzo, poi l’ennesima ordinanza a firma del ministro della Salute Roberto Speranza. Così, in serata, arriva in via ufficiale la proroga al 15 giugno dell’obbligo di indossare mascherine Fflp2 per salire a bordo di tutti i mezzi di trasporto – bus, treni, aerei, traghetti e via dicendo, sia a lunga percorrenza che sul trasporto locale – e per assistere agli spettacoli al chiuso. Sui luoghi di lavoro, invece, varranno i protocolli già in vigore: il dispositivo di protezione individuale, chiarisce il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, «sarà solo fortemente raccomandato, senza distinzione tra pubblico e privato».

«Sono personalmente soddisfatto, L’inizio di questa fase nuova è coerente con la responsabilità dimostrata dagli italiani che hanno imparato a convivere con il virus con grande consapevolezza. È un messaggio di fiducia per i cittadini», ha commentato l’esponente del governo, che nelle scorse ore, insieme al collega sottosegretario Pierpaolo Sileri, aveva lasciato presagire un’estate senza più mascherine.

Nuova apertura anche sul fronte dei viaggi: l’ordinanza di Speranza elimina, dal 1° maggio, data in cui decade in Italia l’impiego del green pass, sarà eliminato anche il Passenger Locator Form, il modulo di tracciamento utilizzato dalle autorità sanitarie che tutti i viaggiatori in arrivo nel nostro Paese erano tenuti a compilare.

L’abolizione del Plf, richiesta a gran voce dalla travel industry, è stata accolta con favore dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia. «Devo dare atto della disponibilità del ministro Speranza di recepire i consigli pratici per la vita di tutti i giorni», ha commentato a caldo, aggiungendo: «È un altro passo verso la normalità. Ne abbiamo parlato a lungo e dal confronto escono sempre le soluzioni migliori».

Resta sul tavolo, invece, l’altra e ancor più importante richiesta del turismo organizzato: lo stanziamento di nuovi fondi e l’erogazione di aiuti mirati per un settore che, comunque sia, arriva all’estate in grave affanno.