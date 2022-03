Food, ecommerce e metaverso: gli eventi di Bit 2022













Ci saranno anche il metaverso e i viaggi spaziali al centro del palinsesto degli eventi di Bit 2022, in programma a fieramilanocity dal 10 al 12 aprile.

Sotto il cappello di Bringing Innovation Into Travel, progettato da Business International e Fiera Milano, il programma di conferenze, convegni e seminari di approfondimento della Borsa internazionale del turismo spingerà ancora di più sull’acceleratore dell’innovazione sostenibile, e attraverserà le cinque macroaree Food Travel, Hot Topics, Sustainability, Travel Lab e Travel Tech.

Diversi e interconnessi i temi nell’area Food Travel. L’evento “La combinazione perfetta tra soluzioni digitali ed esperienza sul territorio” parlerà di come il turismo enogastronomico si stia evolvendo sempre più in uno stato d’animo, un’esperienza abilitata dall’incontro tra innovazione, tradizione e territorialità. E ancora, l’evento “Turismo enogastronomico, più green, più inclusivo e sociale” spiegherà come in questo segmento il viaggiatore provi un crescente desiderio a partecipare a esperienze connotate da un approccio green.

La sezione Hot Topics dedicherà spazio al tema del momento, con l’evento “L’impatto dell’arrivo del metaverso nella travel industry” che analizzerà l’argomento con esperti e attori della filiera, mentre “La realtà dei viaggi spaziali: player, prime partenze, espansione della customer experience” approfondirà una prospettiva che sembra futuribile ma che è già realtà, con concrete opportunità per il segmento luxury.

LEGGI LA NEWS: METAVERSO, L’ULTIMA FRONTIERA DEL TURISMO

L’appuntamento “La metamorfosi del business travel: le strategie che stanno dettando la ripresa” aiuterà gli operatori a prepararsi in vista di un deciso rilancio nel turismo d’affari attraverso formule ibride per gestire in sicurezza tutte le fasi del viaggio, mentre “Risk manager: la professione del futuro” esporrà i fattori che renderanno indispensabile questa figura, finora più diffusa in altri settori.

Un’occasione di guardare al futuro a medio termine con i più importanti attori della filiera sarà “Viaggio verso il 2025 con i top player della travel industry italiana”, con la partecipazione di istituzioni, enti del turismo, tour operator e agenzie di viaggi, operatori Mice e dell’ospitalità, fino ai vettori.

LEGGI LA NEWS: IL GRAN RITORNO DI ALPITOUR A BIT MILANO

Uno scenario che vede anche come argomento trasversale l’innovazione sarà “Tecnologia e partnership: così i tour operator stanno disegnando il proprio futuro”, che esplorerà come coniugare il ruolo crescente della tecnologia con il valore consulenziale delle agenzie di viaggi. Sempre l’ecosistema digitale, insieme alla sostenibilità e le buone pratiche, sarà al centro di “Tecnologia altamente performante per un viaggio capace di preservare il clima: alcuni casi pratici”.

“Chi vincerà la sfida ecommerce del turismo organizzato?” esplorerà il boom, negli ultimi due anni, nell’uso da parte del viaggiatore di contatti digitali più diretti, come quelli con Whatsapp, che richiedono di essere presenti in tutti i touchpoint.

La macroarea Travel Lab sarà dedicata a migliorare ancor di più la professionalità degli operatori. Tra gli appuntamenti per favorire la crescita professionale si segnala “La tecnologia al servizio della circular user experience”, che si focalizzerà su come migliorare l’esperienza dell’utente attraverso innovazioni accessibili e sostenibili, mentre “The future of hospitality learning” approfondirà il tema dell’abilitazione dei giovani talenti del settore attraverso strumenti di formazione innovativi.

La tecnologia sarà l’assoluta protagonista degli appuntamenti di Travel Tech. In “Ospitalità e sicurezza: sarà l’innovazione a dettare le nuove linee guida” i relatori esporranno come i nuovi strumenti supporteranno gli operatori a garantire agli ospiti il massimo della sicurezza, ma anche a salvaguardare la sostenibilità economica. Un altro tema molto dibattuto in questo momento quello dell’uso dei dati, che sarà il focus di “Perché i big data sono fondamentali nel comparto turistico e come trasformarli in una leva essenziale”, mentre “La biometria nell’aviation” aprirà una finestra su un tema divenuto di grande attualità con l’emergenza pandemica.

Infine, gli eventi in Sustainability, che pongono la sostenibilità come tema trasversale. Se ne parlerà in “Pnrr e reti d’impresa territoriali: la grande opportunità per lo sviluppo circolare”, con approfondimenti su turismo di prossimità, erogazione dei fondi e sinergie tra attori pubblici e privati. La sostenibilità come tema sociale oltre che ambientale sarà affrontata in “Il viaggio come un approccio etico al territorio e alle sue risorse”.