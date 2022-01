Viaggi solo per vaccinati:

Il giorno “x” è arrivato. Da oggi, causa Covid, solo i vaccinati potranno svolgere una serie di attività, come viaggiare e andare al ristorante. Un punto di svolta che già da mesi era nell’aria, a cui il governo Draghi si è avvicinato a piccoli passi con limitazioni sempre più stringenti per i no vax.

Ma vediamo le nuove regole in vigore da oggi e contenute nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri il 5 gennaio e pubblicato due giorni dopo in Gazzetta Ufficiale, lo stesso che già dal’8 gennaio ha visto scattare l’obbligo vaccinale per gli over 50.

D’ora in avanti è introdotto in Italia l’obbligo di super green pass – ovvero di vaccino o guarigione dal Covid – per tutti i mezzi di trasporto pubblici (treni, aerei, pullman, navi, bus, metro, tram); servizi di ristorazione all’aperto; musei; piscine al chiuso e all’aperto; palestre; centri termali e parchi divertimento; alberghi e strutture ricettive di ogni genere; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (come battesimi o matrimoni); sagre e fiere; congressi; impianti di sci; sport di squadra anche all’aperto (come il calcetto); centri culturali, sociali e ricreativi per le attività al chiuso all’aperto; sale gioco, sale bingo e casinò.

E mentre viene ridotto a quattro mesi il tempo minimo tra la seconda dose e il booster (richiamo), dal primo febbraio la durata del green pass vaccinale sarà ridotta a 6 mesi.

Altra data emblematica, che interessa anche le aziende del turismo, quella del 15 febbraio, quando l’obbligo di green pass rafforzato sarà esteso a tutti i lavoratori (pubblici e privati) e ai liberi professionisti di almeno 50 anni. Chi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un certificato verde valido a partire da quella data.

Resta, nel frattempo, fermo al 31 marzo il termine dello stato di emergenza, che tutti ci auguriamo non venga ulteriormente prorogato, liberandoci una volta per tutti dall’incubo Covid.