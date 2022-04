Viaggi smart in Sardegna con Grimaldi Lines e Welcome to Italy













Sardegna per tutte le stagioni: non solo spiagge e mare, ma natura incontaminata e tradizioni millenarie. La compagnia di navigazione Grimaldi Lines e la piattaforma digitale incoming Welcome to Italy uniscono le forze e promuovono un turismo alternativo e complementare ai soggiorni balneari, declinato in itinerari personalizzati alla scoperta della vera anima dell’isola.

Welcome to Italy propone soluzioni di viaggio innovative che valorizzano il patrimonio storico, artistico e culturale della Sardegna, per vacanze anche lontane dalla stagione estiva. Gli itinerari nascono dal know how dei local expert, professionisti del turismo che ne curano con passione i contenuti e assistono sia l’agente di viaggi che il cliente finale per tutta la durata del soggiorno.

La soluzione proposta è imbarcare la propria auto sulle tratte Grimaldi Lines Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia e Savona-Porto Torres e viceversa, per poi proseguire verso gli hotel, i ristoranti, i parchi, i musei e gli altri luoghi di interesse proposti dal tour. Grazie alla partnership tra le due realtà, è possibile abbinare all’itinerario la traversata marittima a un prezzo vantaggioso.

Tra gli itinerari creati dai local expert, ci sono proposte particolari come “In viaggio con Grazia, che ripercorre i luoghi e la vita di Grazia Deledda”, e “La longevità in Sardegna”, che racconta tutti i segreti dei centenari sardi, dallo stile di vita all’alimentazione.

«Welcome to Italy si conferma come un vero e proprio creatore di contenuti validi per tutte le stagioni – dichiara Adriano Apicella, amministratore delegato Welcome Travel Group – Si avvale, inoltre, di importanti canali distributivi internazionali completamente contrattualizzati. L’alchimia di Welcome to Italy sa trasformare il patrimonio culturale dell’Isola in nuove motivazioni di viaggio».

Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna e cofounder Welcome to Italy, aggiunge: «È la prima volta che in Sardegna si fa sistema attorno al marketing per creare valore in stagioni alternative al balneare e la collaborazione con Grimaldi Lines è l’emblema di una visione che, come azienda, abbiamo sempre cercato di portare avanti. Oggi, con Welcome to Italy e la forza di un network come Welcome Travel Group al nostro fianco, tutto è possibile».

Le navi Grimaldi Lines sono di ultima generazione e offrono agli ospiti un buon livello di accoglienza. In particolare, le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, così come le gemelle Cruise Sardegna e Cruise Europa, hanno cabine e suite spaziose, oltre a servizi di ogni tipo, che consentono di trascorrere piacevolmente la traversata: ristorante à la carte e self service, piscina con annesso solarium e fast food, area fitness, grande salone centrale Smaila’s Club, casinò e discoteca per il divertimento notturno.

«La partnership con Welcome to Italy ci consentirà di offrire soluzioni di viaggio alternative e personalizzate ai clienti che amano viaggi itineranti con la propria auto al seguito alla scoperta dei luoghi meno battuti dal turismo di massa – ha dichiarato Francesca Marino, passenger department manager di Grimaldi Lines – Il nostro network di comodi collegamenti marittimi, che consente di raggiungere il nord e il sud della Sardegna tutto l’anno, ci permette di promuovere il turismo in ogni stagione e valorizzare tutte le attrattive di un territorio che amiamo molto».