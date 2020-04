Viaggi nel post coronavirus: partecipa al sondaggio di Simtur

Un sondaggio per conoscere come gli italiani hanno in programma di viaggiare dopo che il picco dell’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus sarà passato. È la proposta di Simtur, che a partire dal 6 aprile ha pubblicato un questionario anonimo online sul sentiment dei viaggi post Covid-19: 12 domande – a cui rispondere da questo link – per poter offrire una rilevazione statistica agli operatori turistici per programmare le attività future con maggiore consapevolezza e cognizione.

«La situazione attuale non consente di fare previsioni né di immaginare il futuro, nemmeno di breve periodo – dice il presidente nazionale Simtur Federico Massimo Ceschin – Ma come Società italiana professionisti della mobilità dolce e del turismo sostenibile siamo certi che questo tempo possa essere utile qualora si impegnino energie e risorse per monitorare il sentiment di viaggio e di movimento delle persone dopo il lockdown, per tentare di disegnare traiettorie che riducano quanto più possibile l’impatto che la pandemia provocherà nella filiera del settore turistico e, di conseguenza, nell’intero indotto».

Il questionario online, anonimo e senza raccolta di alcuna informazione sensibile, punta a ottenere output relativi a visione, desideri, prospettive e aspettative di vacanza della prossima estate e del futuro prossimo.

I risultati saranno condivisi, con particolare riferimento agli scostamenti che si potranno avere nelle rilevazioni dei prossimi mesi.