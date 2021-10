Viaggi negli Usa, pubblicate le linee guida













Viaggi negli Usa, si parte davvero. La Casa Bianca ha pubblicato le attesissime linee guida per il travel internazionale, a cui l’amministrazione Biden ha dato il via libera – nei limiti dei viaggiatori vaccinati – a partire dal prossimo 8 novembre.

Una notizia che l’intero settore aspettava per poter pianificare, programmare e tornare a vendere viaggi nel Paese, e che apprendiamo in tempo reale alla Brand Usa Travel Week, in corso al London County Hall.

A fornire le anticipazioni a operatori e media europei convocati nella capitale britannica Sarah E. Morgenthau, deputy assistant secretary per i viaggi e il turismo del Dipartimento del commercio degli Stati Uniti, che ha rimarcato la ferma volontà del governo Usa di ripristinare gli scambi leisure e business con il continente europeo.

Ma cosa prevede il regolamento? L’ingresso, come anticipato, è consentito ai viaggiatori che abbiano completato il ciclo vaccinale. I sieri approvati dal Centro statunitense per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) sono quelli autorizzati dalla Food and Drug Administration (Pfizer-BioNTech, Moderna e Johnson & Johnsoon), più AstraZeneca/Oxford.

Importante chiarimento riguardo ai ragazzi sotto i 18 anni non vaccinati – sottolinea Morgenthau – Questi potranno, sì entrare nel Paese, ma dovranno presentare un test negativo per Covid-19, effettuato anche tre giorni prima della partenza se viaggia con un adulto vaccinato. Nessun tampone obbligatorio, invece, per i bambini sotto i 2 anni.

La funzionaria Usa ha anche fatto sapere che le compagnie aeree saranno tenute a controllare lo stato di vaccinazione dei viaggiatori prima che questi salgano a bordo degli aerei in partenza, e a conservarne i loro dati per consegnarli, se necessario, al Cdc.

CLICCA QUI PER CONSULTARE LE LINEE GUIDA

La pubblicazione delle linee guida segna la rinascita turistica degli States, in relazione agli scambi internazionali. Le nuove regole, fa sapere la Casa Bianca, saranno implementate in modo graduale: la prima fase inizierà l’8 novembre, la seconda a gennaio 2022.

Soddisfatto Chris Thompson, ceo di Brand Usa, felice di accogliere con questa notizia i partner all’evento di Londra: «Anche se siamo ancora nel mezzo di una pandemia, vediamo la luce in fondo al tunnel – ha affermato – Siamo felici di incontrare nuovamente il trade, per la prima volta, dopo tanto tempo, e siamo assolutamente sicuri di essere all’alba di un grande ritorno del turismo internazionale ed europeo negli Stati Uniti».