Viaggi negli Usa, le nuove regole per gli ingressi dall'Italia













Come già anticipato nei giorni scorsi e poi reso effettivo dall’amministrazione Usa, a partire dallo scorso 8 dicembre sono entrate in vigore nuove regole per l’ingresso negli Stati Uniti. L’obiettivo è sempre quello di per contenere i contagi da Covid-19, in seguito al diffondersi anche negli States della nuova variante Omicron.

Oltre ai requisiti già previsti prima dell’8 novembre – Esta valido e certificazione vaccinale – “tutti i viaggiatori con più di 2 anni che arrivano negli Stati Uniti, dovranno presentare all’imbarco un test Covid (antigenico o Pcr) con esito negativo da effettuarsi entro le 24h prima della partenza del volo”, sottolinea la nota della società di rappresentanza Master Consulting.

Per quanto riguarda i viaggiatori italiani quindi, dovranno effettuare il test entro 24h prima della partenza, sia che partano dall’Italia che da un qualsiasi altro Paese europeo. Per chi invece ha contratto il Covid di recente, sarà richiesto un certificato ufficiale del medico curante che attesti la guarigione negli ultimi 90 giorni prima della partenza.

Inoltre verrà richiesto un altro test nei 3-5 giorni successivi all’arrivo negli Usa e “potrebbe essere richiesto ai passeggeri (compresi quelli con cittadinanza americana) una quarantena di sette giorni, anche se i risultati dei test risultano negativi, pena multe e sanzioni”, conclude la nota.