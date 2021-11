Viaggi negli Usa, le faq della Casa Bianca













La Casa Bianca ha annunciato che i viaggi internazionali sugli Usa riprenderanno a partire dall’8 novembre 2021 e, così come riportato dal nostro giornale, ha pubblicato anche le linee guida da seguire per poter pianificare, programmare e tornare a vendere viaggi nel Paese.

A seguire, sono ora arrivate anche le faq sulle vaccinazioni e i test Covid-19 per i viaggi internazionali. Eccole qui di seguito:

Cosa dovrebbero fornire i passeggeri alle compagnie aeree per dimostrare di essere completamente vaccinati?

Il viaggiatore italiano deve essere completamente vaccinato e viaggiare con il green pass o certificato equivalente di avvenuta vaccinazione. La documentazione dovrà essere mostrata alla compagnia aerea prima della partenza per gli Stati Uniti.

La prova della vaccinazione potrà essere un documento cartaceo o digitale rilasciato dal ministero della Salute italiana. Il green pass o documentazione equivalente ufficiale dovrà riportare il nome e la data di nascita del viaggiatore, il tipo di vaccino ricevuto con la/e data/e di somministrazione per tutte le dosi ricevute dal viaggiatore.

Esito di tampone negativo effettuato tre giorni prima della data del volo.

Chi dovrà presentare il proprio stato di vaccinazione alle compagnie aeree?

Cittadini italiani: sarà richiesta la prova della vaccinazione prima della partenza per gli Stati Uniti.

Le compagnie aeree cosa e come verificano lo stato di vaccinazione dei viaggiatori?

Verificano la prova di un risultato negativo del test prima della partenza; verificano lo stato della vaccinazione: i passeggeri dovranno mostrare: un documento personale (Id o passaporto) insieme al certificato vaccinale cartaceo o tramite l’app del ministero della Salute.

Le compagnie aeree dovranno confrontare il nome e la data di nascita per confermare che il passeggero è la stessa persona del green pass.

Verificare che il certificato è stato rilasciato da una fonte ufficiale (ministero della Salute); rivedere le informazioni essenziali per determinare se il passeggero soddisfa le indicazioni del Cdc (se completamente vaccinato/tipo di vaccino, il numero di dosi ricevute, la data o le date di somministrazione, il sito della vaccinazione).

Quali vaccini saranno accettati?

Cdc ha stabilito che ai fini del viaggio negli Stati Uniti, i vaccini accettati includeranno vaccini approvati o autorizzati dalla Fda e vaccini elencati per l’uso di emergenza (Eul) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Vedi il sito web del Cdc per maggiori informazioni.

Come funziona l’esenzione dalla vaccinazione completa per i bambini?

I minori di 18 anni sono esentati dall’obbligo di vaccinazione per i viaggiatori stranieri, data sia l’ineleggibilità di alcuni bambini più piccoli per la vaccinazione, sia la variabilità globale nell’accesso alla vaccinazione per i bambini più grandi che possono essere vaccinati.

Quali sono i requisiti di test per i bambini?

I bambini di età compresa tra 2 e 17 anni sono tenuti a fare un test pre-partenza.

Se un bambino non è completamente vaccinato e viaggia con un adulto completamente vaccinato, può mostrare la prova di un test virale negativo da un campione prelevato entro tre giorni prima della partenza (coerente con la tempistica per gli adulti completamente vaccinati).

Se un bambino non vaccinato viaggia da solo o con adulti non vaccinati, dovrà mostrare la prova di un test virale negativo da un campione prelevato entro un giorno dalla partenza.

Mentre i bambini sotto i 2 anni di età sono esclusi dal requisito di test, Cdc raccomanda un test pre-partenza per questi bambini quando possibile.

Quali tipi di test soddisfano i requisiti di test?

Sia i test di amplificazione degli acidi nucleici (Naats), come un test Pcr, sia i test antigenici naso/faringe si qualificano.

Cosa significa testare “tre giorni prima della partenza”?

Il test deve essere somministrato non più di tre giorni di calendario prima della data del volo internazionale verso gli Stati Uniti.

Quindi, se un viaggiatore parte per gli Stati Uniti alle 22 del 19 gennaio, dovrebbe presentare un risultato negativo del test per un test che è stato effettuato in qualsiasi momento dopo le 00:01 del 16 gennaio.

Considerazioni dagli enti ufficiali Usa per poter partire: tutti i viaggiatori devono essere vaccinati. Riteniamo che la maggioranza dei viaggiatori internazionali è già completamente vaccinata e coloro che non lo sono, e sono idonei, dovrebbero procedere a vaccinarsi prima del viaggio.

Cosa significa l’8 novembre – quando è la prima volta che un volo può decollare con il nuovo sistema?

A partire dalla propria destinazione alle 12:01 am eastern time dell’8 novembre.

Le modifiche precedentemente annunciate alle restrizioni di viaggio alla frontiera terrestre si verificheranno anche l’8 novembre? Quando avremo maggiori dettagli? Cosa significa l’8 novembre per il confine terrestre? Anche questo è 12:01 am et? O 12:01 ora locale?

Visita www.cbp.gov per ulteriori dettagli sulle frontiere terrestri. Cosa succede alle attuali restrizioni per i 33 paesi attualmente soggetti ad ampi divieti di viaggio negli Stati Uniti? Questo nuovo sistema di viaggio globale sostituisce le restrizioni esistenti paese per paese, mettendo in atto un approccio coerente in tutto il mondo.

In che modo il governo degli Stati Uniti determina le eccezioni all’obbligo di vaccinazione per i cittadini stranieri?

La proclamazione presidenziale e l’ordine del Cdc includono una serie molto limitata di eccezioni all’obbligo di vaccinazione per i cittadini stranieri. Questi includono eccezioni per i bambini, alcuni partecipanti alla sperimentazione clinica del vaccino Covid-19, quelli con rare controindicazioni mediche ai vaccini, coloro che hanno bisogno di viaggiare per motivi di emergenza o umanitari, coloro che viaggiano con visti non turistici da Paesi con bassa disponibilità di vaccini, membri delle forze armate e le loro famiglie immediate, equipaggio della compagnia aerea, equipaggio della nave e diplomatici.

A cosa serve il nuovo ordine di tracciamento dei contatti?

Il nuovo ordine di tracciamento dei contatti sarà fondamentale per rilevare e rispondere alle varianti di Covid-19, nonché per affrontare altre minacce per la salute pubblica, rendendoci meglio preparati.

L’ordine richiede che le compagnie aeree raccolgano le informazioni di contatto per tutti i viaggiatori internazionali in arrivo negli Stati Uniti, incluso il nome completo, nonché un numero di telefono, e-mail e indirizzo a cui possono essere raggiunti durante il soggiorno negli Stati Uniti.

Le compagnie aeree dovranno tenere queste informazioni a portata di mano e consegnarle prontamente al Cdc quando richiesto.

Cosa succede se un passeggero fornisce un risultato del test falso o una carta di vaccinazione?Per ciascuno di questi requisiti, i passeggeri aerei dovranno firmare un attestato, che certifichi la validità della vaccinazione e dei test e confermi che le loro informazioni di contatto siano complete e accurate.La falsificazione di qualsiasi informazione potrebbe comportare sanzioni penali e/o multe.

Si prega di consultare il sito web del Cdc per maggiori informazioni alle seguenti eccezioni: perché gli immigrati non sono coperti dal nuovo proclama o dagli ordini? Come funzionerà l’eccezione della disponibilità limitata di vaccini? Come funzionerà l’eccezione umanitaria o di emergenza? Come funzionerà l’eccezione di controindicazione medica? Quali studi clinici si qualificheranno per qualcuno da essere escluso dal requisito di vaccinazione completo?