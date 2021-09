Viaggi internazionali, per Uber in Italia la più trafficata è Roma













In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, Uber ha analizzato i dati degli ultimi mesi, quelli del periodo estivo appena concluso, relativi all’afflusso di gente negli aeroporti in Europa, Medio Oriente e Africa, così come quelli sul ritorno dei viaggi d’affari in seguito al progressivo allentamento delle restrizioni a livello internazionale.

In Italia a registrare la più grande crescita quando si parla di viaggi da e verso gli aeroporti sono gli scali romani di Ciampino e Fiumicino che, rispettivamente, hanno visto un tasso di recupero delle presenze del 67% e del 164% da giugno a settembre 2021. Tale incremento è particolarmente rilevante soprattutto se si confrontano i dati con quelli di altre città europee, come ad esempio Madrid (47%), Parigi Charles De Gaulle (54%), Ginevra (24%) e Francoforte (6%).

Sempre relativamente agli scali della Capitale, il 14 settembre è stato il giorno che ha registrato il maggior numero di viaggi Uber verso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, mentre il 19 settembre per i viaggi di ritorno. Riguardo agli orari più richiesti, in media le 8-9 del mattino vedono più partenze di qualsiasi altra ora del giorno, poiché i clienti si dirigono all’aeroporto per una vacanza o un viaggio d’affari; mentre le 19-20 si sono rivelate come le più trafficate per coloro che tornano a casa.

Ma non sono solamente i viaggi verso l’aeroporto a registrare un incremento; lo stesso sta avvenendo anche per il business travel, analizzando in particolare la città di Roma: si calcola un +339,22% dei viaggi d’affari dall’inizio dell’anno utilizzando la soluzione Uber for Business. Molte persone stanno alternando il lavoro da casa al lavoro in ufficio, così che muoversi per motivi di lavoro, come fare riunioni in presenza o partecipare a pranzi di lavoro stanno tornando nuovamente nelle nostre vite.

Così come per gli aeroporti, i viaggi d’affari nel centro di Roma si concentrano principalmente al mattino verso le 9 del mattino o alla sera verso le 19. A tal proposito Uber ha stilato la classifica delle delle città più “mattiniere”: Parigi, Zurigo, Riyadh e Gedda alle 8; Praga, Berlino, Roma, Varsavia, Lisbona, Bucarest, Madrid e Dubai alle 9; Kiev e Il Cairo alle 10; Nairobi e Abu Dhabi alle 11.

Uber ha, infine, stilato la classifica dei 10 aeroporti più visitati in Europa, Medio Oriente e Africa durante il periodo estivo: London Heathrow (Uk); Paris Charles de Gaulle (Francia); Paris Orly (Francia); Lisbona (Portogallo); Madrid (Spagna); Il Cairo (Egitto); Gedda (Arabia Saudita); Amsterdam (Paesi Bassi); Varsavia (Polonia); Bucarest (Romania).