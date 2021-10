Viaggi internazionali in ripresa, ma la winter è un’incognita













Piccolo riimbalzo nei viaggi internazionali a luglio 2021.

Secondo il Barometro dell’Unwto, infatti, circa 54 milioni di turisti hanno effettuato viaggi oltre i popri confini nazionali, in calo del 67% rispetto allo stesso mese del 2019, ma decisamente in ripresa rispetto al 2020, anche se si è ancora al di sotto dei 164 milioni di viaggiatori che si erano reguistrati nel luglio 2019.

Per gli analisti dell’Unwto si tratta di un “rimbalzo moderato” per la maggior parte delle destinazioni e a conti fatti il 2021 continua ad essere un anno difficile per il turismo globale, con arrivi internazionali da gennaio a luglio 2021 in calo dell’80% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L’Asia e il Pacifico continua ad essere la regione più sofferente con un calo del 95% degli arrivi internazionali rispetto al 2019. Il Medio Oriente si attesta su una diminuzione del -82% e l’Europa come l’Africa segnano un -77%. Sofferenze più contenute, anche se comunque vistose, per le Americhe (-68%) grazie soprattutto alle perfomance dei Caraibi che hanno mostrato dati più confortanti tra le sottoregioni mondiali.

Questo piccolo miglioramento, comunque, è stato sostenuto dalla riapertura di molte destinazioni ai viaggi internazionali, principalmente in Europa e nelle Americhe. L’allentamento delle restrizioni di viaggio per i viaggiatori vaccinati, insieme ai progressi compiuti nell’introduzione dei vaccini Covid-19, secondo l’Unwto ha contribuito a rafforzare la fiducia dei consumatori e a ripristinare gradualmente la mobilità sicura in Europa e in altre parti del mondo. Al contrario, la maggior parte delle destinazioni in Asia rimane chiusa ai viaggi non essenziali.

Da qui la riflessione del segretario generale dell’Unwto, Zurab Pololikashvili: «C’è chiaramente una forte domanda di turismo internazionale e molte destinazioni hanno iniziato ad accogliere nuovamente i visitatori in modo sicuro e responsabile. Tuttavia, il vero riavvio del turismo e i benefici che porta rimangono in sospeso poiché norme e regolamenti incoerenti e tassi di vaccinazione irregolari continuano a incidere sulla fiducia nei viaggi nel mondo».

C’è poi l’aspetto squisitamente economico che lascia ben sperare: alcune destinazioni, sempre nel periodo gennaio-luglio 2021, hanno registrato sia pur deboli entrate dal turismo internazionale con un modesto miglioramento. Tra le destinazioni più grandi, il Messico ha registrato un aumento di introiti turistici del 2% rispetto al 2019.

Mentre tra i mercati più grandi, Francia (-35%) e Stati Uniti (-49%) hanno registrato un significativo miglioramento a luglio, sebbene la spesa turistica sia stata ancora ben al di sotto dei livelli del 2019.

Ora le prospettive per settembre-dicembre 2021 rimangono contrastanti, poiché secondo l’ultimo sondaggio del gruppo di esperti Unwto, il 53% degli operatori intervistati ritiene che il periodo sarà peggiore del previsto e solo il 31% di questi prevede risultati migliori verso la fine dell’anno. Il sondaggio mostra anche che la maggior parte dei professionisti del turismo continua ad aspettarsi un rimbalzo guidato dalla domanda repressa che potrà impennarsi nel 2022, principalmente durante il secondo e il terzo trimestre.

Quasi la metà di tutti gli esperti ed operatori intervistati (45%), prevalentemente quelli dell’Asia-Pacifico continua a vedere il ritorno alla normalità, almeno riguardo al turismo internazionale, soltanto nel 2024 mentre tra gli operatori europei c’è maggiore fiducia er puntano ad una vera ripartenza nel 2023. Gli operatori più ottimisti di tutti, infine, risiedono e operano in Medio Oriente e scommettono sulla piena ripresa già nel 2022.