Viaggi in treno, in Italia i turisti americani toccano il +137%













Torna a crescere il volume delle prenotazioni per viaggi in treno in Italia da parte dei turisti americani, ora al +137% rispetto allo stesso periodo del 2019. A snocciolare il dato è Trainline, la piattaforma europea indipendente per la prenotazione dei biglietti dei treni, che conferma come l’Italia sia il Paese che ha registrato la maggior crescita rispetto a Uk e Francia.

Le destinazioni preferite sono sempre le grandi città d’arte con Roma, Firenze e Milano a comporre il podio, ma nella top 10 rientrano anche località come Como, Ventimiglia e Monterosso.

Le 10 destinazioni italiane via treno più popolari per i viaggiatori con sede negli Stati Uniti vendute da Trainline tra marzo e giugno 2022 sono: Roma; Firenze Santa Maria Novella; Milano; Venezia; Napoli; Como San Giovanni; Ventimiglia; Bologna Centrale; Pisa Centrale e Monterosso.

In particolare si segnala come Como abbia ottenuto l’incremento maggiore in biglietti venduti rispetto allo stesso periodo del 2019 con un +433%, seguita da Ventimiglia (+257%) e Monterosso (+204%) a riprova del fatto che il mare ligure è meta obbligata anche grazie alla facilità con cui si riesce a raggiungere grazie al treno.

«Il ritorno dei turisti statunitensi non può che essere accolto in maniera positiva – afferma Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia – Il vero dato che salta all’occhio è la predilezione ormai assodata per il treno come mezzo di trasporto per viaggiare su e giù per lo Stivale anche da chi non è italiano. Comodità, velocità, sicurezza e attenzione alla sostenibilità sono caratteristiche ormai imprescindibili per i viaggi non solo in Italia ma direi in tutta Europa e Trainline sta giocando un ruolo chiave per promuovere nuove e più consapevoli abitudini di viaggio».