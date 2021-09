Viaggi in sicurezza preservando il pianeta con Sncf













Libertà di viaggiare in tutta sicurezza preservando il pianeta. Nel 2021, venite a scoprire l’Europa ad alta velocità grazie a Voyages Sncf: Francia, Spagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera e Inghilterra sono a portata di mano!

VIAGGIARE IN SICUREZZA

La sicurezza dei nostri passeggeri e dei nostri team rimane una priorità per Voyages Sncf: l’uso della mascherina è obbligatorio a bordo, la pulizia dei nostri treni è intensificata e i passeggeri sono invitati a rispettare le misure di distanziamento sociale e ad adottare i comportamenti di prevenzione.

Inoltre, dall’inizio di agosto, ogni passeggero di età superiore ai 12 anni dovrà avere un pass sanitario (consiste in una prova di vaccinazione completata, un tampone negativo da meno di 48 ore o un tampone positivo mostrante recupero del Covid-19) per poter accedere ad un Tgv Inqui, Intercités, Ouigo o un treno internazionale dalla Francia.

ALTA VELOCITA, BASSE EMISSIONI

Viaggiare in Europa sui treni Sncf è la scelta migliore per i viaggiatori che cercano una mobilità sostenibile: per lo stesso itinerario, viaggiare in treno genera 50 volte meno emissioni di Co2 che in auto (auto condivisa) e 80 volte meno che viaggiare in aereo.

Il motto di Sncf “Donare a tutti la libertà di viaggiare in tutta semplicità preservando il pianeta” è la perfetta illustrazione del nostro ambizioso programma di sostenibilità chiamato “Planète Voyages”.

Questo programma si impegna a ridurre l’impronta di carbonio dei viaggi in Francia e in Europa, usare meno energia e sviluppare energia rinnovabile, ridurre l’impronta ambientale delle nostre offerte e servizi: zero rifiuti non riciclabili entro il 2030, e sviluppare l’impegno dei dipendenti.

Scoprire di più e prenotare sul portale di vendita online agents.mytraintravel.com. Prenotare i biglietti del treno non è mai stato così facile!

Info: https://it.oui.sncf/it/