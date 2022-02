Viaggi in Portogallo, stop al tampone con il green pass













Il Portogallo allenta le restrizioni utili a far ripartire il settore turistico: già dal 3 febbraio tutti i cittadini europei in possesso del green pass sono esentati dall’effettuare tamponi molecolari o antigenici prima dell’ingresso nel Paese per via aerea.

Luis Araújo, presidente di Turismo de Portugal, ha commentato così la novità: «Accogliamo le nuove misure approvate dal governo che faciliteranno l’ingresso dei viaggiatori. I passeggeri in arrivo sono tenuti a presentare soltanto un certificato digitale Ue Covid-19 in una delle sue modalità o altra dimostrazione di riconosciuta vaccinazione. Non sarà più necessario presentare un test negativo negli aeroporti per i vaccinati».

Per Araújo, inoltre, «l’industria del turismo portoghese è operativa da diversi mesi e siamo pronti ad accogliere in sicurezza tutti i visitatori mentre ci dirigiamo con cautela verso un mondo post pandemico. Questi ultimi due anni hanno portato alcune sfide, ma il Portogallo si sta focalizzando su tre obiettivi principali: rigenerare il nostro ecosistema per fornire un turismo migliore, digitalizzare l’offerta per garantire esperienze fluide su tutto il territorio e crescere di valore creando prodotti unici e di alto valore, che siano in grado di attirare i turisti. Un’ultima parola per ribadire il nostro impegno nell’accogliere tutti i turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze nel nostro Paese, fornendo loro la sicurezza, il calore e la gentilezza del popolo portoghese».