Viaggi in Gran Bretagna, le regole d’ingresso aggiornate













Come annunciato pochi giorni fa, a partire dal 2 agosto, gli europei completamente vaccinati, con vaccini autorizzati dall’Agenzia Europea del Farmaco (Ema), e provenienti da Paesi “in lista gialla” (Italia, Spagna, e la maggior parte dei Paesi europei sono tra questi) possono entrare nel Regno Unito senza quarantena obbligatoria. È richiesto comunque di fare un test pre-partenza e un test Pcr entro e non oltre due giorni dall’arrivo. Non sarà richiesto alcun isolamento, a meno che un individuo non risulti positivo.

È di poche ore fa, inoltre, l’annuncio da parte del governo britannico di revocare la quarantena obbligatoria per i viaggiatori completamente vaccinati provenienti dalla Francia a partire dall’8 agosto. La regola, che il governo britannico aveva mantenuto per timori circa la variante Delta, era stata giudicata “discriminatoria” e “scientificamente infondata” da parte delle autorità francesi.

I visitatori non vaccinati provenienti dall’Unione europea dovranno comunque sottoporsi a una quarantena di 10 giorni, oltre a fare un test pre-partenza e un test Pcr entro e non oltre due giorni dall’arrivo e il giorno 8 dall’arrivo.

Tutti i visitatori devono completare il modulo di localizzazione – Passenger Locator Form – che può essere compilato online entro 48 ore dall’arrivo.

Il mercato europeo è centrale per il mercato settore turistico inglese. Più di tre su cinque delle visite turistiche del Regno Unito provengono solitamente dall’Ue e VisitBritain, ente di promozione del turismo britannico, sta anche rassicurando i cittadini dell’Ue che dopo la Brexit possono continuare a viaggiare nel Regno Unito per vacanze o viaggi di breve durata senza bisogno di un visto. Fino al 1° ottobre 2021, infatti, gli europeo possono continuare a viaggiare nel Regno Unito con la carta d’identità valida per l’espatrio. Dopo quella data avranno bisogno di un passaporto.

«La revoca della quarantena per i viaggiatori con doppia vaccinazione provenienti dai Paesi europei è una notizia fantastica e un passo importante verso la ripartenza dei viaggi internazionali – ha dichiarato Robin Johnson, direttore di Visit Britain – I mercati dell’Ue sono tra i più importanti sia per il business che per il turismo per la Gran Bretagna».

Certamente, il desiderio di viaggiare, nei potenziali visitatori, non manca. Lo conferma una ricerca di VisitBritain, che ha monitorato il sentiment dei consumatori durante tutta la pandemia. Dalla ricerca, la Gran Bretagna risulta in cima alla lista dei desideri degli intervistati in 20 Paesi, e quasi tre quarti, il 73%, di loro, ha detto che probabilmente farà un viaggio internazionale di piacere nei prossimi 12 mesi, e il 42% prevede che lo farà sicuramente.

Sulla base di questi dati, VisitBritain utilizzerà i principali eventi di questo e del prossimo anno, come leva promozionale. Tra quelli più importanti: COP26, Coventry City of Culture, Il Giubileo di Platino di Sua Maestà la Regina e Festival Uk 2022.

Con la quarta e ultima fase di riapertura il 19 luglio che ha tolto le restrizioni rimanenti, l’Inghilterra ha praticamente riaperto anche al turismo. Al livello extra europeo, aperture anche nei confronti di India, Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, che sono stati rimossi dalla lista rossa e inseriti nella lista ambra.