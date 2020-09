Viaggi gratis in treno: l’iniziativa post lockdown del Belgio

Mentre l’Italia si aggrappa (malamente) ai bonus vacanze, in Belgio l’incentivo al turismo post lockdown si muove su rotaia. La Sncb, acronimo che sta per Société nationale des chemins de fer belges, regala viaggi in treno sulle tratte nazionali per i cittadini economicamente provati dal Covid. Si chiama Hello Belgium Railpass il carnet a costo zero che può essere richiesto entro il 30 settembre da chiunque risieda nel Paese.

Si tratta di un pass – nominativo e non cedibile a terzi – valido per due biglietti al mese, dal 5 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, per un massimo di dodici viaggi gratuiti in seconda classe.

A bordo dei treni è ovviamente obbligatorio l’uso della mascherina.

Il Railpass voluto dal governo rientra tra le iniziative di rilancio orchestrate dal Belgio. Tra le altre anche il taglio dell’Iva, l’aumento dei contributi di previdenza e un assegno di 300 euro, deducibile dalle tasse, che i datori di lavoro possono distribuire al personale da utilizzare nei ristoranti, a teatro, o nei musei.