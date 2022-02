Viaggi extra Ue, abolita la quarantena













Dal 1° marzo finisce l’obbligo di quarantena per chi arriva da Paesi extra Ue.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato la nuova ordinanza che prevede, a partire dal 1° marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extra europei le stesse regole già vigenti per i Paesi europei. Ovvero, per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente avere una delle condizioni del green pass base: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo.

Nessun obbligo di vaccino, dunque, visto che basterà certificare l’esito di un tampone negativo: un passo avanti per il turismo e per l’incoming.

L’emergenza sanitaria non è finita, ma la direzione è sempre più quella di una nuova normalità di convivenza con il Covid.

Dopo il cessato obbligo di mascherine all’aperto e la riapertura delle discoteche, questo ulteriore allentamento anticipa di un mese la fine dello stato di emergenza (31 marzo).

Resta aperta la questione del super green pass nelle strutture ricettive, in base alla norma varata lo scorso Natale. Misura che potrebbe presto essere rivista – alla luce delle specifiche richieste formulate dal ministro del Turismo Massimo Garavaglia – e introdurrebbe un’ulteriore semplificazione in vista delle vacanze di Pasqua.