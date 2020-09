Viaggi, ecco le polizze formato pandemia

Quest’anno più che mai le assicurazioni hanno dovuto rivedere le loro polizze in materia di viaggi, per andare incontro alle esigenze dell’era Covid. Così compagnie e broker assicurativi si sono impegnati a offrire ad agenzie di viaggi e tour operator le soluzioni più adatte all’emergenza sanitaria in corso.

NOBIS FILO DIRETTO. Operativa h24 con device a supporto di operatori e adv, Nobis Filo diretto si è subito adeguata alle norme del governo. Prima di tutto, c’è il lancio della polizza Filo diretto Hotel, pensata per sostenere le strutture ricettive che vogliono tutelare i loro clienti e i dipendenti anche in caso di infezione da Covid-19. È di pochi mesi fa, poi, la notizia dell’omaggio a tutti i titolari di un’agenzia di viaggi della polizza Valeas Daily Coronavirus, con aiuto economico, servizi di assistenza in caso di eventuale ricovero dovuto a Covid-19, un’indennità di convalescenza di 3.000 euro e una diaria da ricovero di 100 euro al giorno fino a 10 giorni e un’assistenza gratuita post-ricovero. A seguito dell’aggiornamento sia le polizze collettive Filo diretto Travel e Filo diretto Tour sia la polizza individuale Filo diretto Easy offrono una diaria giornaliera fino a 10 giorni, in caso di infezione diagnosticata durante il soggiorno che comporti un ricovero ospedaliero. «Stiamo rafforzando la collaborazione con gli operatori, anche con prodotti come Filo diretto Hotel – informa Stefano Pedrone, responsabile direzione Turismo – Quest’ultima assicura protezione a 360° per eventi dannosi e imprevisti prima e durante il soggiorno; non ha limiti di età e offre copertura per il pagamento di penali in caso di cancellazione. Aggiornata, infine, Filo diretto Easy, con l’inserimento gratuito di garanzie e assistenza per i clienti delle adv colpiti da Covid».

ERGO. Prima uscita pubblica dopo l’estate per Ergo Assicurazione Viaggi che ha partecipato a settembre a Travel Expo, la fiera di riferimento per il comparto turistico della Sicilia. Il gruppo assicurativo ha presentato al trade e al consumer un’offerta rimodulata secondo le nuove esigenze del mercato e nel solco di una maggiore trasparenza verso i clienti. La gamma di offerte assicurative realizzate da Ergo a seguito dell’emergenza Covid-19, supera di fatto la rigidità delle polizze “tutto incluso”, sostituendole con polizze flessibili, modulate sulle specifiche necessità dei differenti target di clientela. Nel mese di giugno era già stato deciso di derogare l’esclusione per pandemia andando a ricomprendere l’assistenza e il rimborso di spese mediche e ospedaliere relative a infezione da Covid-19 contratto dall’assicurato e manifestatosi durante il viaggio. Oggi questa deroga per Ergo è stata ampliata anche alla polizza annullamento viaggio, per cui le coperture comprendono anche gli annullamenti e interruzioni del viaggio dovuti a Covid-19. «Grazie alla partecipazione a Travel Expo siamo tornati finalmente a incontrare di persona gli agenti di viaggi – aggiunge Daniela Panetta, head of sales di Ergo Assicurazione Viaggi – Abbiamo lavorato in questi mesi nell’ottica di offrire sempre più garanzie e tutele alle agenzie di viaggi e tour operator e il mercato ci sta riconoscendo questo sforzo».

I4T. Si chiama Annullamento Full ed è una copertura di nuova concezione lanciata da I4T che garantisce il rimborso delle penali, indipendentemente dal motivo dell’annullamento. Viene superata la logica dei “rischi nominati” che fino a oggi ha orientato tutte le garanzie annullamento sul mercato: in pratica, il cliente potrà annullare per qualsiasi motivo e non sarà più necessario dichiarare le motivazioni. Annullamento Full è inclusa nelle nuove polizze Special Edition Mba (medico, bagaglio e annullamento) Silver e Platino, in affiancamento alle Mba tradizionali. La garanzia è valida per ogni richiesta di annullamento ricevuta fino a 13 giorni di calendario prima della partenza – a prescindere da weekend e festività infrasettimanali che potrebbero allungare il periodo – e interviene sempre, anche quando l’assicurato ha semplicemente cambiato idea. «Annullamento Full – dichiara Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T – è uno strumento molto utile per le agenzie, in grado di incentivare concretamente la ripresa, perché permette di vendere a quei clienti che hanno perplessità nell’affrontare il viaggio.»

WEBINS. Assicurazioni di viaggio a prova di ripensamenti: arriva Wi Energy, la nuova polizza disponibile sul portale Webins, piattaforma B2B di distribuzione di prodotti assicurativi dedicati alle agenzie di viaggi. La polizza contiene una garanzia innovativa di annullamento per il cambio idea. L’adv che propone questa polizza al cliente, oltre ad assicurare la classica copertura annullamento per cause documentabili (come malattia improvvisa), gli offrirà la libertà di prenotare, poter cambiare idea e annullare il viaggio “per qualsiasi motivo”, fino a 11 giorni prima della data di partenza, senza l’obbligo di fornire alcuna documentazione che giustifichi la rinuncia a partire. «Per tutta la durata del viaggio – spiega Marcello Alesse, ceo di B&T Insurance Service – il viaggiatore potrà godere di una copertura completa con garanzie di protezione da qualsiasi evento, anche per Covid-19, grazie all’abbinamento automatico con la polizza “In Viaggio con te”. E con la nuova Wi Energy si potrà contare su un’ulteriore garanzia anche in caso di fermo sanitario o quarantena».

ALLIANZ. Sono due i prodotti ad hoc per la ripartenza dei viaggi in Italia e all’estero realizzati da Allianz Partners. Travel per l’Italia abbina in un’unica soluzione le garanzie MyMobility e MyCare e offre assistenza h24 per tutta la durata del viaggio, dalla partenza al ritorno a casa. Garantita anche l’assistenza stradale Allianz Global e il rimborso dei costi per servizi non goduti in caso di ritardato arrivo a destinazione. Così come Globy Per L’Italia che permette di avere insieme, in un’unica soluzione, le garanzie di MyMobility, MyCare e MyTrip Cancellation. La polizza offre assistenza h24, compreso il rimborso delle penali per eventuale annullamento, anche in caso di pandemia. Se l’assicurato, un compagno di viaggio o un familiare si ammalano o vengono messi in quarantena, si può cancellare il viaggio oppure, ove sia già in corso, ottenere il rimborso per i servizi non goduti e l’assistenza necessaria. Paola Corna Pellegrini, ceo di Allianz Partners, spiega: «Con Globy per l’Italia vogliamo essere al fianco dei nostri clienti, agenzie di viaggi e tour operator».

AXA. Anche Axa Partners Italia ha già comunicato alle adv di aver incluso in tutti i prodotti delle linee Tripy e Trade la copertura per pandemie e catastrofi naturali, sia nella sezione assistenza e spese mediche, che nella sezione annullamento viaggio. A completare l’offerta due nuove garanzie: Cover Stay che tutela l’assicurato dai maggiori costi sostenuti in caso di fermo sanitario; e Back Home che garantisce il rientro al domicilio degli assicurati in caso di insufficiente livello di sicurezza nel luogo del soggiorno. «In questo momento diventa fondamentale avere un prodotto completo quando si viaggia – commenta Stéphane Coulot, ceo Axa Partners Southern Europe – La copertura delle malattie preesistenti, degli eventi catastrofali, delle pandemie, oltre a personalizzazioni di massimali e garanzie fanno della gamma di prodotti Tripy qualcosa di unico».

FRIGO. Come consulente e intermediario, anche Frigo Assicurazioni ha sviluppato prodotti in linea con le attuali esigenze di mercato in collaborazione con le principali imprese di assicurazione: tutte le sue garanzia sono estese ai rischi derivanti da Covid-19. Sono poi previste estensioni anche a cittadini non residenti; prodotti per settori specifici come il Mice o nicchie di mercato per cui si ha difficoltà a trovare soluzioni idonee. Ogni prodotto, aggiornato, è messo a disposizione di tutte le adv e t.o. su b2b.frigoassicurazioni.com.