Viaggi di nozze, Bahamas incontra le adv del centro-sud Italia













Focus sul canale agenziale per le Bahamas, che hanno incontrato il trade italiano in tre workshop con i quali Maria Grazia Marino, area manager ministero del Turismo, Investimenti e Aviazione dell’arcipelago nell’Oceano Atlantico, ha centrato l’obiettivo di ristabilire un contatto fisico e professionale – già avviato in occasione della Bmt di Napoli – con agenti e operatori del centro-sud Italia, area cruciale per la destinazione, soprattutto per il target honeymooner.

In tanti, agenzie e t.o., hanno preso parte con interesse al roadshow coordinato dal Caribbean Tourism Organization lo scorso 26 aprile a Roma, al quale le Bahamas hanno aderito cogliendo l’occasione per promuovere l’arcipelago e presentare gli aggiornamenti di prodotto.

Sempre a Roma si è tenuto poi l’incontro B2B esclusivamente dedicato alle Bahamas e realizzato in partnership con Caleidoscopio/Oltremare.

«Secondo i commenti raccolti tra gli agenti di viaggi che hanno partecipato agli incontri – sottolinea Marino – le richieste di prenotazioni sono in chiara ripresa, anche se alcuni lamentano una battuta d’arresto dovuta al conflitto in corso tra Russia e Ucraina. Le persone temono che la situazione precipiti mentre ci si trova al di là dell’Oceano. Senza contare che i cari energia e carburante stanno incidendo sul potere di acquisto del consumatore».

Tra l’altro, proprio in questo periodo i Caraibi spiccano come estensione mare nelle richieste di preventivo di viaggi negli Stati Uniti, destinazione lungo raggio tra le più gettonate: «Per quel che riguarda l’arcipelago delle Bahamas – prosegue Marino – sono in aumento le richieste di preventivi e le prenotazioni per l’estate 2022, soprattutto per quanto riguarda i viaggi di nozze».

Le Bahamas, infatti, si pongono sul nostro mercato quale meta ideale per le coppie che desiderano trascorrere una luna di miele paradisiaca all’insegna del relax, della natura, del green, dell’ottimo cibo e dell’accoglienza autentica.

«È nostra volontà – conclude Maria Grazia Marino – ripetere questi incontri in collaborazione con i nostri principali partner commerciali per avvicinare sempre meglio e con puntualità il canale distributivo italiano, che intendiamo formare e a cui vogliamo dare gli strumenti idonei per vendere bene una destinazione che, per quanto ha da offrire, può essere meta unica di vacanza e non solo estensione mare dagli Usa».