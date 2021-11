Viaggi di Natale in bilico.

E ci risiamo con il ritornello del Natale con i tuoi. A recitarlo è il solito ministro della Salute, Roberto Speranza, ormai da più parti bollato di ipocondria. «L’inverno è la stagione più insidiosa perché si sta più al chiuso, quindi il mio invito è alla prudenza totale, a indossare le mascherine e rispettare il distanziamento», ha detto venerdì in conferenza stampa. E alla domanda “Chi sta programmando viaggi all’estero può comprare serenamente il biglietto?”, ha risposto netto, benché ironico: «Io sono per le vacanze in Italia».

Una battuta, chiamiamola così, che sferza come una doccia fredda l’industria del travel, appena rinfrancata dall’apertura dei primi corridoi turistici con l’estero (qui le Faq ufficiali, pubblicate sempre venerdì). Corridoi, istituiti dallo stesso Speranza, di cui il ministro del Turismo Massimo Garavaglia – da ultimo all’Italian Cruise Day di Savona – aveva preannunciato l’estensione, fino al ritorno alla «quasi normalità tra fine anno e l’inizio del 2022».

Un passo avanti, uno indietro. È quello che il governo sembra fare in questa fase di ripresa dei viaggi. La parola d’ordine è «prudenza» e, anche se non è tempo di imporre nuove restrizioni e il Natale potrebbe essere simile a quello pre Covid, «in tutta Europa la situazione è seria, l’onda del virus è ancora alta».

Se l’Italia sta meglio rispetto a Germania, Francia e Gran Bretagna – sottolinea Speranza – lo si deve al «dato meraviglioso di 46 milioni e 716 mila italiani che hanno fatto almeno una dose», ma anche alla scelta del governo di allentare «molto gradualmente» le restrizioni. Altrove, invece, la curva epidemiologica è destinata a crescere ancora. Un esempio? «La Romania con meno di 20 milioni di abitanti e solo il 30% di vaccinati fa 600 morti al giorno. La proporzionalità è evidente, più un Paese sale con i vaccini e più è protetto».

Dunque, in vista di un aumento dei casi anche in Italia, il governo accelera sulla terza dose (booster) e annuncia l’avvio subito, da dicembre, della vaccinazione dei bambini tra 5 e 11 anni.

Intanto, il turismo organizzato vende il vendibile con il plus – confermato dalle faq – dell’obbligo di prenotazioni presso tour operator e adv dei viaggi nelle mete oggetto di corridoi (Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Aruba, Sharm e Marsa Alam). Poca roba, se confrontato agli altri Paesi europei dove la libertà di viaggiare è di gran lunga maggiore.

Per questo, s’intravede all’orizzonte una nuova protesta di piazza. “Maavi ha richiesto un confronto con le altre associazioni per organizzare la più importante manifestazione mai vista – scrive su Facebook la presidente Enrica Montanucci – E stavolta se davvero riusciamo ad essere tutti insieme, tour operator compresi, vorremmo riuscire a mettervi in condizioni di venire a Roma nel modo meno costoso (se non gratuito – possibile. Perché dobbiamo essere 5.000 persone arrabbiate. Perché è indecente che dopo venti mesi un ministro si permetta di consigliare vacanze in Italia, nonostante i tavoli in cui la nostra disperazione commerciale è stata palesata in ogni modo. È imbarazzante che un altro ministro, quello di settore, stia zitto e non faccia squadra con noi, lasciando che tutto vada ad impantanarsi nel mare del nulla. È imbarazzante che altri ministri, quelli dell’Economia e quello del Mise, non reagiscano alle continue richieste di attenzione e soluzioni», scrive l’adv che conclude con sentito «ora basta».

Il nuovo sit in potrebbe tenersi entro fine novembre a Roma.