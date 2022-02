Viaggi dell’Elefante programma Arabia Saudita, Maldive e Dubai













Ai nastri di partenza la programmazione primavera-estate di Viaggi dell’Elefante con tre mete su tutte: Arabia Saudita, Maldive e Dubai, seguendo anche l’attuale trend che mostra una spiccata preferenza della clientela del tour operator per i luoghi caldi, meglio ancora se con il bel mare e cultura.

A tal proposito Enrico Ducrot, proprietario e amministratore di Viaggi dell’Elefante si dice molto ottimista sulla bella stagione in arrivo: «Subito dopo le feste natalizie, il lavoro è tornato ed è stato registrato un aumento di preventivi. Questo trend positivo fa ben sperare per la tanto attesa ripresa che dovrebbe riguardare la primavera/estate 2022. Da aprile auspichiamo in un rafforzamento dei corridoi turistici come stanno facendo tutti gli altri mercati della Comunità europea».

Ma oltre alle destinazioni esotiche tanto in voga in questo momento, il tour operator rafforza anche la programmazione Italia, al momento ancora work in progress, ma a cui Viaggi dell’Elefante tiene particolarmente. Tanto più che da quest’anno, oltre ai già noti affiliati “Ecoluxury”, ve ne saranno di nuovi, pronti a coadiuvare il lavoro di vendita di pacchetti sul suolo nazionale. Un altro fondamentale contributo sarà rappresentato dalle collaborazioni che l’operatore ha mantenuto e rafforzato con gli Enti del Turismo per un’attività di comarketing a tutto tondo.

Nonostante la pandemia, infatti, nel 2021 Viaggi dell’Elefante è comunque riuscito a organizzare la 4° edizione di Ecoluxury Fair e, proprio per il successo ottenuto con espositori, sponsor e patrocini, anche quest’anno l’evento sarà programmato in presenza e si terrà – sempre nella cornice romana – dal 10 al 12 novembre 2022 con un importante incremento del numero dei partecipanti.