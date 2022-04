Viaggi dell’Elefante, numeri in crescita per la stagione 2022













È tempo di fiducia e segnali di ripresa per Viaggi dell’Elefante. La stagione 2022 dell’operatore, sebbene lontana dai numeri pre pandemia, suscita ottimismo.

«I numeri testimoniano che la voglia di viaggiare, non solo degli italiani, è in crescita, e questo lascia ben sperare in vista della stagione estiva – afferma l’amministratore delegato Enrico Ducrot – Al momento le mete più richieste sono il Nord Europa e la Grecia, il Medio Oriente, con Giordania, Arabia Saudita, Oman, Dubai e le crociere sul Nilo, un grande classico di Viaggi dell’Elefante; le intramontabili Maldive restano una meta che ha garantito una fondamentale continuità lavorativa grazie ai corridoi turistici, mentre rileviamo un incremento delle prenotazioni anche per i viaggi di gruppo e per il settore viaggi di nozze; per quest’ultimo, l’Africa australe, così come la Polinesia, sono particolarmente ambite dai neosposi che apprezzano le eleganti strutture di lusso perfettamente integrate negli splendidi paesaggi».

Ducrot sottolinea che «buone indicazioni provengono anche dalle Americhe, dove i viaggi “tailor made” vedono Usa e Perù in grande rilancio».

Viaggi dell’Elefante ha ampliato la sua offerta anche con una variegata proposta Italia, a cui si aggiungono gli itinerari “Arte Viaggi”, viaggi di gruppo organizzati in luoghi d’arte di pregio ma poco noti al grande pubblico.

«Le richieste, che già da qualche settimana giungono per il mese di dicembre 2022, rappresentano segnali promettenti che lasciano ben sperare in una definitiva ripresa del settore», conclude l’ad.