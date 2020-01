Viaggi dell’Elefante e il successo ecoluxury del Sud Est Asiatico

Chiusura d’anno in positivo per il t.o. Viaggi dell’Elefante, sia in termini di fatturato che di riscontri. In una nota, il tour operator evidenzia che «l’area che ha regalato più soddisfazioni è stata il Sud Est Asiatico, principalmente il tour Vietnam e Cambogia».

I viaggiatori hanno potuto assaporare questi due paesi attraverso delle esperienze esclusive come pranzi tradizionali presso delle famiglie locali e l’incontro con i monaci buddhisti. I partecipanti, inoltre, hanno goduto della presenza della guida locale e dell’accompagnatore esperto partito dall’Italia insieme al gruppo. L’eleganza della Dahabeya ZeinNileChateau, presa in esclusiva da Viaggi Dell’Elefante per la partenza a ridosso di Capodanno, ha riportato indietro nel tempo i viaggiatori che hanno scelto l’Egitto e una tipologia di navigazione del Nilo, lontana dal turismo di massa che sta assalendo negli ultimi tempi il Paese.

Anche India, Argentina e Sudafrica hanno dato buoni riscontri sia nel segmento dei viaggi di gruppo, che nel tailor made e nei self drive si confermano best seller per il target dell’operatore. Nel tailor made rientra anche il prodotto Blu, che in questo periodo esprime tutto il suo potenziale nella selezione dei resort cinque stelle alle Maldive.

«Stiamo registrando numeri straordinari – ha commentato Enrico Ducrot, managing director di Viaggi Dell’Elefante – e questo è dato da due fattori: sicuramente il rafforzamento del rapporto con le agenzie Punto Elefante, un pool di adv che hanno sposato la nostra filosofia e che apprezzano il nostro lavoro come dimostrato dalla Convention e dalla Ecoluxury Fair; ma la crescita delle agenzie che si approcciano a noi per la prima volta ci fa anche capire come lo sforzo che abbiamo fatto sulla programmazione è stato vincente in un mercato che cerca nel nostro tour operator un punto di riferimento stabile».

Un segno tangibile del lavoro del tour operator sono i calendari delle partenze dei viaggi: già prima dell’estate erano disponibili sul sito le date di partenza di alcuni viaggi fino a fine 2020, e a oggi si trovano anche le partenze fino all’estate 2021. «Un lavoro che si affianca alla programmazione parallela del tour organizer, ovvero la programmazione dedicata alle agenzie che sviluppano una propria programmazione», conclude la nota.