Viaggi dell'Elefante è il primo t.o. italiano del Global Sustainable Tourism Council













Viaggi dell’Elefante entra a far parte ufficialmente del Gstc – Global Sustainable Tourism Council – l’organizzazione che dal 2007 promuove la sostenibilità e la responsabilità sociale nel mondo del turismo.

«Entrare a far parte della prestigiosa organizzazione mondiale del Gstc – afferma Enrico Ducrot, ad di Viaggi dell’Elefante – non è solo una tappa importante di un percorso iniziato nel 2006 ma mi auguro che possa essere di ispirazione per tutti i colleghi t.o. italiani così come le agenzie di viaggio. Il Gstc è un’organizzazione impegnata nell’evoluzione degli standard internazionali del turismo sostenibile partendo dalle visioni dei propri associati. Ho sempre pensato che il turismo di alta gamma possa essere un laboratorio utile a sperimentare prodotti innovativi. I t.o. e la distribuzione hanno un ruolo centrale per direzionare il mercato verso servizi che rispettino sempre di più l’Agenda 2030, collegamento con i finanziamenti del Ricovery Fund. Viaggi dell’Elefante, con Ecoluxury, stiamo riscuotendo una buona partecipazione ai webinar per la formazione delle agenzie di viaggio verso il turismo sostenibile di alta gamma».

Enrico Ducrot ha sempre sposato il concetto della sostenibilità e continua a farlo fortemente. Il marchio Ecoluxury, già associato al Gstc, non si è mai fermato tanto che vanta un nuovo sito e contribuisce all’evoluzione di un operatore storico nelle difficili sfide del mondo di oggi.

Proprio il progetto Ecoluxury, che con la sua recente evoluzione ha impegnato l’intera organizzazione nell’ultimo anno, ha reso possibile tale ingresso. Grazie alla certificazione Gstc e ai continui aggiornamenti sui criteri di sostenibilità da seguire, Viaggi Dell’Elefante potrà mettere in campo nuovi modi di fare turismo, non solo con un prodotto esclusivo, ma anche tramite la formazione alle agenzie di viaggio e l’Ecoluxury, Fair.