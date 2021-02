Viaggi dell’Elefante avvia il ciclo di webinar con Mindtrek













Ha preso il via la stagione di webinar formativi per agenti di viaggi del tour operator Viaggi dell’Elefante: il primo del 2021 ha visto come protagonista l’Italia e, soprattutto, “Mindtrek”, un’esclusiva del t.o.: la meditazione unita al trekking in luoghi isolati e selvaggi, lontani dalle folle, in parchi nazionali, zone archeologiche circondate dalla natura in Italia come in alcune mete dell’Asia.

Enrico Ducrot, amministratore del t.o., nel corso del webinar ha introdotto Guido Freddi, l’ideatore di Mindtrek, che ha spiegato la filosofia e tutti i pro e contro da tenere ben presente quando la si propone ai clienti.

«Quando ho provato personalmente questo innovativo modo di viaggiare ho subito percepito come sia particolarmente adatto al momento che tutti noi, che il mondo sta vivendo – confessa Ducrot – Passeggiate all’aria aperta, avere un “maestro” esperto per alcuni momenti di meditazione, una guida per il trekking e un gruppo di appassionati per vivere questa esperienza in compagnia. Continueremo con la formazione webinar, considerato il grande successo, e ci impegneremo sempre di più per presentare novità alle agenzie e prodotti innovativi».

Il webinar si è concluso con una sessione di meditazione online alla quale hanno partecipato circa 80 agenti di viaggi connessi, che hanno condiviso per 7 minuti, da remoto, una breve meditazione, un’esperienza unica nel suo genere e utile per trasferire le particolarità e opportunità di questo prodotto al cliente.