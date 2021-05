Viaggi d’affari, Travelport sigla la partnership con Business Travel Partners













Accordo pluriennale strategico di Travelport con Business Travel Partners, attraverso e-Business Travel, uno dei più grandi consorzi di agenzie di viaggio Iata indipendenti nei Paesi Bassi. Per i membri dei partner di viaggio d’affari è già stata avviata la migrazione a Travelport+, la piattaforma di nuova generazione di Travelport lanciata di recente che crea un mercato semplificato e con maggiori capacità per la vendita al dettaglio di viaggi.

La coalizione di 11 agenzie di viaggio specializzate che formano Business Travel Partners ha una vasta esperienza in viaggi d’affari, viaggi marittimi e viaggiatori individuali. Travelport opera per fornire soluzioni su misura per ogni membro, adattate alle loro esigenze individuali e, soprattutto, integrate in vari software di terze parti esistenti già in uso.

Queste soluzioni saranno tutte costruite sulla piattaforma Travelport+, che vedrà le agenzie beneficiare di un’ampia gamma di contenuti di viaggio multi-fonte, con nuove funzionalità di merchandising progettate per migliorare l’esperienza del viaggiatore massimizzando i ricavi e la fedeltà dei clienti, e una maggiore generazione di valore. Ad oggi, più della metà delle agenzie di viaggi d’affari è migrata o si trova nelle fasi finali della migrazione a Travelport +, con altri membri del consorzio pronti a migrare nei prossimi mesi.

«Abbiamo appurato – sottolinea Cees Bas, presidente di Business Travel Partners e ceo di e-Business Travel – che Travelport offriva la migliore combinazione di soluzioni avanzate e agili, insieme a consulenza e supporto dedicati che hanno davvero fatto la differenza per un consorzio con esigenze diverse. I principali aggiornamenti tecnologici sono raramente facili, ma il processo di implementazione di Travelport è stato una transizione straordinariamente fluida, con il loro team che ha agito efficacemente come un’estensione del nostro».

Per Alistair Rodger, group vice president of agency sales for Europe di Travelport, «essere in grado di soddisfare le esigenze di un insieme così diversificato di agenzie dimostra davvero la forza della piattaforma Travelport+, così come il nostro impegno per consentire viaggi più semplici, ma più intelligenti vendita al dettaglio per i nostri clienti. Siamo lieti di aiutare i partner di viaggio d’affari a offrire esperienze di viaggio eccezionali ai loro clienti».