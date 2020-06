Viaggi all’estero: la mappa interattiva di Iata

Una mappa interattiva aggiornata ogni 15 minuti: è questo lo strumento che Iata ha messo a punto per gestire al meglio la ripartenza del trasporto aereo nel mondo, con un team ad hoc che lavora attingendo in 1.700 fonti governative di oltre 220 Paesi per aggiornare la tabella online su TravelCentre, che guida i viaggiatori a orientarsi su quali sono le mete visitabili, che tipo di documentazione è necessaria e in particolare fornisce informazioni dettagliate sui voli operanti su ogni specifica destinazione.

La mappa presenta quattro diverse colorazioni di blu, a seconda della situazione: blu intenso per la zona totalmente restrittiva, come accade quindi per Cuba, Ucraina, Polonia e Argentina, dove tutti i voli esteri sono sospesi. Oppure un blu attenuato per le zone parzialmente restrittive, come Italia, Francia, Uk, Germania e Spagna.

Per Anish Chand, assistente alla direzione del team Timatic di Iata, «è indispensabile che la ripartenza dei collegamenti aerei sia strettamente correlata all’aggiornamento dei voli e delle informazioni sanitarie per ogni singolo Paese e destinazione turistica. È giusto che i viaggiatori, così come gli operatori del settore turistico, sappiano tutte le info su eventuali prassi adottate dai vari Paesi e sulle regole igienico-sanitarie da seguire per effettuare al meglio le loro vacanze».

Nella mappa Iata ci sono anche specifiche indicazioni per la gestione di taluni collegamenti aerei come ad esempio nell’area degli Emirati Arabi, attualmente preclusa ai viaggi aerei dove vengono segnalati anche i servizi speciali per i collegamenti di rimpatrio organizzati dalle autorità.