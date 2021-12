Viaggi a ritmo lento? Made by Turisanda presenta la collezione Trails













Un viaggio guidato dalle passioni, in cui non si decide dove andare, o meglio, non si decide solo la meta, ma anche e soprattutto lo scopo. E difatti è proprio Made, passioni da esplorare, il logo e il claim di uno dei tre pilastri della divisione Specialties & Goal Oriented di Alpitour World, capeggiata dal brand storico Turisanda 1924, affiancato da Presstour by Turisanda e appunto da questo terzo marchio, dove «ciò che spinge la vacanza non è più la destinazione ma lo scopo del viaggio, cosa si vuole fare e come», racconta Paolo Guariento, che guida la divisione.

Sempre dedicate a viaggiatori esigenti e in cerca di esperienze autentiche ed esclusive, le passioni di Made by Turisanda si declinano in otto collezioni, ciascuna dedicata a interessi specifici. Events, History, Sensibility, Trails, Adventure, Sailing, Villas e Wedding, vogliono rispondere in maniera precisa e personalizzata a ogni passione, andare incontro ai desideri dei viaggiatori.

E in questa attenzione sartoriale ai nuovi modi di viaggiare non poteva mancare uno dei trend maggiormente in crescita, quello dell’open-air, della vacanza attiva, del contatto con la natura, ma non solo. Ecco Trails, che delle otto collezioni di Made è quella dedicata a chi desidera rallentare il ritmo, entrare in contatto con culture e luoghi in maniera immersiva. Escursioni, trekking tour, cammini e percorsi in bicicletta, sono tante e sfaccettate le esperienze proposte, in cui lasciarsi avvolgere da paesaggi mozzafiato, da nuove scoperte e dalla bellezza circostante.

Tra gli itinerari elaborati su misura per i viaggiatori Made c’è per esempio Ruta W, il trekking nella Patagonia cilena, l’Islanda Expedition in ebike o Di pietra e di sabbia, un viaggio tra Israele e Giordania nei luoghi storici e della spiritualità con percorsi a piedi e in bicicletta. Viaggi con una giusta dose di adrenalina, sì, ma sempre nella massima sicurezza. Le guide professionali per i Trails in bicicletta sono professionisti riconosciuti da CSI, centro sportivo italiano e i percorsi sono realizzati in collaborazione con Amibike, l’Associazione Mountain Bike.

Trails, insieme a Events, Sensibility, Adventure e History, è una delle collezioni che ha raccolto l’eredità di una linea storica di Viaggidea, Essentia, per offrire esperienze ancora più intense ed immersive, vivere ed assaporare in maniera nuova i luoghi. Qualche esempio? Botswana Natura Selvaggia e Misteriosa Bali.