Viaggi 2022: chi, dove e quanto. Il barometro CartOrange













Viaggi a corto e medio raggio e prenotazioni sotto data. Il Barometro CartOrange mostra cambiamenti e tendenze dei viaggiatori per l’estate 2022.

Torna a crescere, anche rispetto al pre-pandemia, la spesa media dei turisti italiani che scelgono un viaggio organizzato da un consulente di viaggi sul portale di vacanze su misura: 1.980 euro (+5% rispetto al 2019).

Dall’analisi di CartOrange, emergono trend che registrano come sono cambiati i comportamenti di chi predilige i viaggi strutturati e personalizzati. «La voglia di tornare a esplorare il mondo è più forte dell’incertezza, ora data dalla situazione internazionale più che dagli strascichi della pandemia – conferma l’amministratore delegato di CartOrange Gianpaolo Romano – Due cose si evidenziano: la ricerca di assistenza qualificata, per partire sereni e in sicurezza, e la tendenza a prenotare sempre più sotto data, proprio perché sono molte le variabili fino all’ultimo. Di conseguenza i consulenti di viaggio hanno un ruolo sempre più importante nel consigliare, orientare e permettere ai clienti di cogliere al volo le migliori proposte e combinazioni».

L’estate 2022 segna una ripresa dei viaggi all’estero, con prevalenza di quelli a medio o corto raggio. Fanno eccezione gli Stati Uniti, che rimangono la meta più sognata e richiesta, da coppie, amici e famiglie. L’altro protagonista di quest’anno è il Nord Europa, con Islanda, Norvegia, Svezia, Danimarca e Scozia in cima alle preferenze dei turisti italiani. «Una scelta che riflette senza dubbio la voglia di destinazioni poco affollate e percepite come sicure dal punto di vista sanitario – commenta Romano – Ma anche un più generale orientamento verso il contatto con la natura, legata alla sempre maggiore richiesta di viaggi ecosostenibili, da effettuare anche con mezzi di trasporto alternativi all’aereo».

Posticipate per ora le vacanze nelle destinazioni più esotiche e a lungo raggio. Un elemento fondamentale nelle scelte dei clienti è relativo alle esperienze che arricchiscono il viaggio. «Optare per mete più vicine e conosciute diventa una spinta a viverle in modo diverso – aggiunge l’ad – Prendiamo il mare: il lato più apprezzato del lavoro dei consulenti è che sanno rendere unica una vacanza alternando il relax in spiaggia con visite culturali, enogastronomia, sport e avventura, shopping di alto livello, ma anche corsi e workshop per vivere esperienze da local».

Le destinazioni più richieste segnalate da CartOrange sono: Norvegia, Islanda, Sicilia, New York, Scozia, Danimarca, Grecia (Creta), Portogallo, Madeira e Porto Santo.