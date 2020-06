Viagger sigla una partnership con Indeed

Siglato l’accordo tra Viagger e Indeed. Questa la missione principale: individuare sul mercato nazionale tutte quelle risorse che, forti delle proprie competenze maturate nella vendite di viaggi e vacanze in agenzia, ora sentono l’esigenza di rinnovarsi.

«Bisogna prendere atto di quanto il Covid abbia colpito il settore del turismo – dichiara Glauco Auteri, general manager di Viagger, nata come alternativa per tutte quelle adv che intendono dare un ulteriore tocco, sotto il segno dell’innovazione, al loro mestiere – È importante reagire subito e creare il nuovo futuro».

Anche perché il cambiamento è sempre difficile «ma ora è la realtà dei fatti che lo richiede – aggiunge Augusto Odone, ceo di Viagger – Non bisogna cambiare mestiere, ma il modo di farlo: è urgente e importante, per farsi trovare pronti quando, ragionevolmente a settembre-ottobre, la domanda di viaggi e vacanze riprenderà in modo più fluido e consistente».

E sono questi gli argomenti fondanti la partnership commerciale tra Viagger e Indeed: «Vogliamo aiutare le persone a trovare lavoro. Siamo felici di poterlo fare anche con Viagger nella loro missione di assumere i migliori candidati per far crescere il loro business in questo periodo così complesso», conclude Dario D’Odorico, director di Indeed.