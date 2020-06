Viagger, partnership con Funky Radio per la colonna sonora delle vacanze

Partnership commerciale tra Viagger, la nuova rete di agenti di viaggi digitali che vede tra i suoi founder anche l’ex Uvet Glauco Auteri, e l’emittente web Funky Radio, che diventa così l’autrice della colonna sonora dei viaggiatori che sceglieranno di prenotare con Viagger.

«Con Umberto Labozzetta, direttore artistico e responsabile delle relazione esterne della radio, abbiamo già in essere un’ottima collaborazione sul nostro canale Spotify che piace molto», ha dichiarato Glauco Auteri, general manager di Viagger.

«Ora Funky Radio sarà inserita tra i link consigliati del nostro sito ma non escludiamo, in futuro, di realizzare anche momenti radiofonici live per parlare di viaggi e vacanze perché siamo convinti che questo tipo di informazione crea molta attenzione verso il mondo del turismo», ha aggiunto Auteri.