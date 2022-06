Vertiporti, al via la partnership Sita-Skyports













Un accordo già proiettato nel futuro quello siglato da Sita con Skyports, proprietario e gestore di vertiporti per l’industria della mobilità aerea avanzata, per migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri attraverso l’applicazione di Smart Path, soluzione biometrica innovativa di proprietà.

La tecnologia di Sita sarà, inizialmente, testata al vertiporto di Skyports di Cergy-Pontoise a Parigi per dimostrare come i passeggeri possono viaggiare con maggiore facilità dal momento dell’arrivo al terminal fino alla partenza del velivolo elettrico a decollo e atterraggio verticale (eVtol). L’implementazione verrà completata a settembre 2022.

Sita applicherà la sua consolidata esperienza nella tecnologia aeroportuale all’industria emergente della mobilità aerea avanzata per sviluppare una soluzione biometrica su misura per il vertiporto. Tra le altre cose sarà possibile prenotare i voli su aerei eVtol tramite un’app mobile, che si basa sulle soluzioni biometriche di Sita.

Come spiega Sergio Colella, presidente Europa di Sita: «Con Skyports abbiamo la possibilità di utilizzare la tecnologia aeroportuale esistente per riprogettare completamente l’esperienza di viaggio del passeggero, con un processo leggero che utilizza solo il cellulare o la biometria facciale per completare le vari fasi del viaggio. Insieme lavoreremo anche con gli aeroporti esistenti per supportare le soluzioni di mobilità aerea avanzata in futuro».

E aggiunge Duncan Walker, amministratore delegato di Skyports: «La mobilità aerea avanzata ci offre l’opportunità di reimmaginare l’intera esperienza di viaggio, dai veicoli che utilizziamo e le fonti di energia a cui ci affidiamo fino al modo in cui i passeggeri prenotano i voli e fanno il check in. Collaboriamo con Sita per entrare in questa fase cruciale di pianificazione e sviluppo dell’industria della mobilità aerea avanzata, che è quella di definire l’esperienza per gli utenti finali. Tutto ciò che facciamo in Skyports è animato dalla convinzione che esista un modo più veloce, intelligente e diretto per viaggiare».