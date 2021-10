Vertici Enit, Albeggiani impugnerà la sostituzione













Giuseppe Albeggiani non ci sta: rimosso dopo appena tre mesi dalla poltrona di amministratore delegato dell’Enit (sostituito da Roberta Garibaldi), è deciso a impugnare la sostituzione e si dichiara sorpreso della decisione: “Dopo 3 mesi e 21 giorni, ho appreso da pec inviata dall’Ufficio del Capo di Gabinetto, Gaetano Caputi, e indirizzata al cda dell’Enit, della mia sostituzione con la signora!Roberta Garibaldi. Questa sostituzione totalmente immotivata mi coglie di sorpresa e rappresenta un cambio di rotta a 360 gradi della visione sempre condivisa con il ministro Massimo Garavaglia, cui l’ente è sottoposto e, la cosa che più mi addolora, mi impedisce non dico di portare a termine ma nemmeno di sviluppare quel lavoro di riorganizzazione e ripascimento delle professionalità che mi era stato espressamente richiesto e a cui mi sono dedicato con entusiasmo e dedizione”.

La nota di un amareggiato Albeggiani prosegue: “Stavo lavorando all’organigramma dell’ente in un’ottica di discontinuità così come da mandato del ministro. Ero stato accolto dalla comunità degli operatori con ottimismo, quale segnale di un possibile, effettivo cambio di passo dell’agenzia non sempre considerata all’altezza delle aspettative; mai c’erano stati ad oggi né atti formali nei miei confronti, né avvisaglie di alcun tipo che potessero far presagire questo epilogo. Non avendo ricevuto mai alcuna contestazione, ho chiesto un colloquio di chiarimento con il ministro Garavaglia, che non è stato nemmeno preso in considerazione”.

“Colgo l’occasione – conclude – per ringraziare tutti coloro, soprattutto fra gli operatori ed esperti del settore che mi hanno espresso personalmente stupore, disappunto e delusione per una decisione che mi accingo a impugnare e che lede la mia persona e professionalità, per quanto mi sono dedicato con passione e spirito di sacrificio, ricnosciuti da tutti”.