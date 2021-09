Verso l’Italian Cruise Day 2021: il tema dell’anno sarà la ripresa













Manca poco più di un mese alla 10ª edizione di Italian Cruise Day, il forum di riferimento per l’industria crocieristica in programma a Savona venerdì 29 ottobre 2021.

L’evento ideato e organizzato da Risposte Turismo accoglierà partecipanti da tutta Italia e non solo in rappresentanza delle diverse categorie professionali impegnate nel comparto, per una giornata di confronto, analisi e dibattito sul presente e il futuro del settore nel nostro Paese.

Ecco qualche anticipazione sui temi protagonisti del Cruise Day: la tradizionale tavola rotonda di apertura sarà dedicata quest’anno al percorso verso la ripresa che porti e compagnie da crociera andranno a intraprendere nel 2022, in un confronto a più voci sugli obiettivi da raggiungere e le possibili criticità da superare.

Altri temi principali saranno sostenibilità ambientale, sociale ed economica della crocieristica, nuove soluzioni di promozione e vendita per conquistare il crocierista di domani e futuro deployment delle navi in Italia e nel Mediterraneo

Verrà infine presentata la nuova edizione di Italian Cruise Watch, il rapporto di ricerca contenente i dati più aggiornati e rilevanti sul comparto crocieristico in Italia e le previsioni per l’anno a venire e, per la prima volta, una monografia dedicata alla “nave del futuro” e un focus sugli itinerari e gli scali scelti dalle compagnie nel 2022.

«Italian Cruise Day festeggia quest’anno i suoi primi dieci anni, un traguardo importante per un forum diventato negli anni il punto di riferimento per la cruise industry italiana e oggi ancora più centrale nell’agenda degli operatori di un comparto che ha saputo adattarsi in questo periodo così difficile – ha dichiarato Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo – Dal 2011 a oggi la geografia crocieristica italiana è cambiata e sta cambiando con l’ingresso di nuovi porti e territori negli itinerari delle compagnie, sempre più impegnate a offrire proposte capaci di incontrare i gusti e le sensibilità della domanda. I numerosi operatori coinvolti in questo settore sono ora chiamati a una nuova sfida che potrà richiedere scelte innovative. Anche di questo si parlerà venerdì 29 ottobre nel prossimo Italian Cruise Day a Savona».

La decima edizione di Italian Cruise Day è organizzata in partnership con Palacrociere Savona, con la collaborazione dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale e il patrocinio del ministero del Turismo.

La partecipazione è possibile previa iscrizione.