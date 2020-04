Verso l’estate: sanificazione di lidi e campeggi al via nel Lazio

Eppur si muove. L’estate, si intende. Le prossime vacanze prendono forma in un’ordinanza emanata mercoledì dalla Regione Lazio. Un provvedimento che – in buona sostanza – dà il via libera agli interventi di manutenzione e santificazione di stabilimenti balneari e campeggi per tornare al mare nel post Covid in tutta sicurezza.

L’ordinanza, spiegano dalla Pisana “consente esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalità turistico ricreative su demanio marittimo e lacuale (ossia stabilimenti balneari marittimi e lacustri e chioschi di spiagge libere con servizi) e alle strutture ricettive all’aria aperta (campeggi), aree in concessione e pertinenze compresi”.

Si tratta di un primo, concreto, passo verso la tanto anelata estate 2020. Anche se, per il momento – precisa la Regione – “stabilimenti, chioschi e campeggi restano comunque chiusi al pubblico”.