Verso il ritorno del lungo raggio per i viaggi di nozze 2021













Si torna a parlare di viaggi di nozze e di lungo raggio per il 2021, con destinazioni come Indonesia, Malesia, Sri Lanka, Maldive. Dimensione Turismo ha elaborato una serie di itinerari in primis per i viaggi di nozze, dopo un’analisi approfondita, volta a garantire al cliente massima sicurezza e copertura assicurativa.

Si parte dai vettori preferenziali del t.o. – Singapore Airlines e Qatar Airlines – che saranno tra i primi ad adottare, a partire da marzo 2021, lo Iata Travel Pass, applicazione per mobile che consente ai passeggeri di catalogare e conservare in uno spazio digitale tutti i certificati di vaccinazione e i risultati dei test e tamponi Covid-19 effettuati. In questo modo, le informazioni sanitarie del passeggero potranno essere agevolmente condivise con le autorità locali e le compagnie aeree.

Ogni tour è stato studiato con i corrispondenti locali per creare programmi tailor made, con la priorità di evitare percorsi troppo battuti, senza far perdere l’essenziale e il particolare di ogni destinazione.

Gli itinerari dei viaggi di nozze saranno esterni ai circuiti del turismo di massa, per consentire agli sposi di esplorare le meraviglie di ogni destinazione in tutta tranquillità, secondo tempistiche adeguate, in un’ottica romantica, inedita e in totale sicurezza. Le strutture saranno eleganti e di prestigio, selezionate con attenzione e originalità.

Escursioni e trasferimenti sono previsti sempre su base privata, le visite indicate nei programmi includono una guida in esclusiva per la coppia parlante italiano; ogni cliente avrà la possibilità di personalizzare la luna di miele secondo le proprie esigenze ed i propri desideri.

Le quote godono di speciali vantaggi se la prenotazione è confermata entro il 30 aprile 2021. Per la sposa è stato previsto un nostro regalo lo sconto di 100 euro sulla quota viaggio. La coppia avrà copertura sanitaria completa dell’integrazione Covid.